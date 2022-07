Ripple : Jed McCaleb a enfin fini de vendre tous ses XRP

Pour rappel, Jed McCaleb, le confondateur de Ripple, avait quitté le projet pour créer Stellar (XLM). Un procès avec Ripple l'avait laissé avec plusieurs milliards de XRP, dont il se débarrassait depuis maintenant de nombreuses années. Les ventes étaient en effet plafonnées à un certain montant par mois, afin de ne pas faire plonger le cours du XRP.

Cela n'empêchait pas Jed McCaleb de procéder à des ventes parfois conséquentes, se débarrassant parfois de plusieurs millions de XRP en une journée. Au total, la somme allouée au cofondateur suite au procès représentait en effet 18% de tous les XRP en circulation.

Les "dumps" réguliers de McCaleb étaient donc vus d'un mauvais œil par la communauté Ripple, qui jugeait incongru que le responsable d'un projet concurrent continue à vendre de telles sommes.

👉 Plus d'infos sur l'histoire de Ripple (XRP)

Jed McCaleb a fini de vendre ses cryptomonnaies hier, si on en croit son adresse, d'où est parti le dernier million de XRP. C'est le point final d'une très longue histoire qui datait de 2014. Au total, le cofondateur de Ripple a pu récupérer et vendre 9 milliards de XRP. Au cours actuel, cela correspond à une somme de 3,2 milliards de dollars.

La communauté XRP s'est félicitée de cette étape, attendue depuis longtemps :

BREAKING: Recently Jed McCaleb has sold off his remaining 5M $XRP. You now own more XRP then him😎#XRP 🚀🌕

— XRP whale (57.5k Followers) (@realXRPwhale) July 17, 2022