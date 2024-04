Request Finance fait l'acquisition de Consola Finance : vers une solution crypto tout-en-un ?

Request Finance, une plateforme de gestion financière tout-en-un pour les professionnels de la finance et les experts-comptables, annonce aujourd'hui l'acquisition de Consola Finance.

Request Finance rachète Consola Finance pour ses outils de comptabilité

Request Finance est fière d'annoncer une avancée majeure dans sa stratégie d'entreprise : l'acquisition de Consola Finance. Ce rachat marque une expansion significative pour Request Finance, qui ajoute la comptabilité des cryptomonnaies à sa plateforme. Cette amélioration vise à mieux servir les professionnels de la finance et les experts-comptables (ECA) qui gèrent des opérations en cryptomonnaies et en fiat.

Cette acquisition marque aussi un tournant pour Consola Finance. L'entreprise est reconnue pour sa technologie de pointe en matière de comptabilité crypto et ses efforts pour assurer une précision des données à 100 %. En rejoignant la famille Request Finance, Consola Finance permettra d'offrir une plateforme financière tout-en-un unique, selon Jacob Kobler, le PDG de Consola.

Pour Christophe Fonteneau, responsable de la stratégie chez Request Finance, l'impact de cette acquisition est très pertinent.

« La confiance accordée à Request Finance par plus de 2 000 entreprises pour traiter plus de 700 millions de dollars de transactions ne fait que commencer. La synergie entre Request Finance et Consola Finance renforce la confiance. »

Cette nouvelle intégration signifie qu'il est maintenant possible de gérer toutes ses activités crypto et fiat sur Request Finance : comptes fournisseurs, comptes clients, comptabilité, paie, notes de frais, paiements en crypto et paiements en fiat vers plus de 170 pays.

Une solution complète pour répondre à l'adoption croissante des cryptomonnaies

Request Finance propose désormais une solution complète pour gérer les opérations financières sur plusieurs devises. Que vous effectuiez des paiements en Bitcoin ou en stablecoins, ou que vous gériez des dépenses dans des devises traditionnelles, tout converge sur une plateforme simple, unique et professionnelle.

Pour le PDG de Request Finance, Christophe Lassuyt, les actifs numériques seront de plus en plus présents dans nos vies.

« L'adoption des cryptomonnaies se généralise. Les entreprises adoptent les stablecoins, et nous développons une plateforme crypto-friendly qui combine les fonctionnalités de Bill.com, Netsuite et Expensify en une solution unique et complète. »

Request Finance souhaite favoriser l'adoption des cryptomonnaies par les entreprises grâce à une plateforme financière tout-en-un. L'acquisition de Consola Finance est un bond en avant significatif dans cette mission.

Source : Linkedin

