ETF Bitcoin spot : les volumes ont presque triplé en mars pour atteindre 111 milliards de dollars

S’il existait encore des doutes sur l’appétence pour les ETF Bitcoin spot, les chiffres de mars viennent de les éteindre. Le marché des ETF BTC a en effet atteint un record de volume, qui a été presque 3 fois plus important qu’en février. À quoi peut-on s’attendre pour la suite ?

Les ETF Bitcoin explosent leur record en mars

Selon les données partagées par The Block, le volume des ETF Bitcoin spot a atteint 111 milliards de dollars en mars. Pour comparaison, le volume n’atteignait « que » 42 milliards de dollars en février dernier. L’intérêt pour ces nouveaux produits d’investissement est donc indéniable, et il progresse régulièrement.

Sans grande surprise, ce sont les ETF Bitcoin de Grayscale, BlackRock et Fidelity qui continuent à être les plus importants en termes de volume. Si l’on écarte Grayscale, dont le GBTC a été transformé en ETF, on voit que les actifs sous gestions chez BlackRock et Fidelity sont conséquents : 18 milliards de dollars et 10 milliards de dollars respectivement.

Ce marché en est encore à ses balbutiements, il faudra donc attendre encore plusieurs mois avant qu’il se stabilise. L’intérêt initial pour les ETF Bitcoin est cependant encourageant, et montre qu’ils remplissent leur rôle.

Les ETF Ethereum en ligne de mire ?

La prochaine étape, ce sont les ETF Ethereum. Ceux-ci sont basés sur la seconde plus grande cryptomonnaie, l’ETH, mais leur approbation est encore incertaine. La Securities and Exchange Commission (SEC), qui approuve ou non leur lancement, s’est en effet montrée très peu loquace à leur sujet.

Cela crée des doutes dans la communauté crypto : le fonctionnement de l’ETH étant fondamentalement différent du BTC, il est possible que la SEC crée des difficultés… D’autant plus que certaines candidatures d’ETF Ethereum intégrent le staking. Le PDG de BlackRock s’est cependant montré confiant il y a quelques jours, expliquant que la classification de l’ETH en tant que « securities » ne serait pas si problématique.

Il est envisageable de voir toute une série d’ETF crypto dans les années à venir, les ETF Bitcoin étant la première étape cruciale. Mais le travail de dissémination – et d’éducation – prendra certainement du temps.

Source : The Block

