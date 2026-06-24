Régulation des marchés de prédiction : la CFTC porte plainte contre le Kentucky

Alors que la CFTC souhaite être la seule autorité compétente sur les marchés prédictifs, elle a déposé plainte contre l'État du Kentucky. Nous faisons le point.

La CFTC porte plainte contre le Kentucky

Il y a quelques mois, nous revenions sur les batailles judiciaires de Kalshi, qui tentait de faire prévaloir les règles fédérales vis-à-vis des marchés prédictifs par rapport aux réglementations locales des États. En parallèle, ces mêmes marchés prédictifs semblent être récemment devenus une priorité pour Donald Trump, qui annonçait dernièrement vouloir que sous sa direction soient établies « des règles de conduite qui constituent la référence absolue pour les États ».

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Dans ce contexte, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a porté plainte contre l’État du Kentucky « pour bloquer les efforts de cet État visant à fermer les marchés de contrats enregistrés auprès de la CFTC en utilisant les lois de l'État ».

Dans un communiqué publié mardi, Michael Selig, le président de la CFTC, a commenté la procédure :

Le Kentucky est le dernier État en date à tenter de bloquer les contrats d'événements réglementés au niveau fédéral. Les marchés de prédiction fournissent aux habitants du Kentucky des informations précieuses sur la probabilité d'événements futurs et proposent des produits de gestion des risques essentiels aux entreprises et aux particuliers du Kentucky. Comme je l'ai toujours affirmé, la CFTC est fermement résolue à maintenir sa compétence exclusive sur les marchés de prédiction, et la plainte déposée aujourd'hui contre le Kentucky illustre une fois de plus la volonté de la Commission de protéger ses intérêts fédéraux.

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Outre le Kentucky, des poursuites ont également été engagées contre le Minnesota, l’Illinois, ainsi que Rhode Island.

Pour rappel, Donald Trump Jr., l’un des fils du président américain, possède des parts dans Polymarket et siège au conseil de Kalshi. Dès lors, les actions de la CFTC pour prendre la main sur les marchés prédictifs pourraient ne pas être dues au hasard, alors que Michael Selig a été choisi par Donald Trump.

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Source : CFTC

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