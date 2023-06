Régulation : la blockchain Horizen renonce à l'anonymat de ses transactions

Depuis le début du mois de juin, l'industrie des cryptomonnaies est tourmentée par les discussions au sujet de la régulation du secteur. Tandis qu'aux États-Unis, le principal débat concerne la qualification de certaines cryptomonnaies en tant que valeurs mobilières (« securities »), d'autres réflexions ont lieu sur la confidentialité des transactions.

Dans ce contexte, la communauté autour de la blockchain Horizen a récemment voté pour une modification de son protocole impliquant la fin des transactions anonymes sur son réseau.

$ZEN will no longer be considered a privacy coin after the deprecation of the mainchain shielded pools. We are actively working with our exchange partners to keep $ZEN accessible for our global users.

— Horizen (@horizenglobal) June 27, 2023