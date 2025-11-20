Recevez gratuitement une action Veolia de la part de XTB : l'offre à ne pas manquer

Après avoir conquis 2 millions de clients dans le monde, la plateforme XTB offre une action Veolia à ses nouveaux utilisateurs, une opportunité à saisir si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement. À titre indicatif, l'action Veolia valait environ 29 € au 18 novembre 2025 avec un rendement de dividende proche de 5 % à cette date. Découvrez les conditions à remplir pour obtenir gratuitement une action Veolia avec XTB.

Une action Veolia offerte : comment en profiter ?

Vous n'avez pas encore de compte sur la plateforme XTB et investir en Bourse vous intéresse ? C'est le moment parfait pour passer à l'action en recevant gratuitement une action Veolia d'une valeur de 29 €. Voici les quelques étapes à suivre 👇

Créez un compte sur XTB avant le 15 décembre 2025 à 16h00 (CET) et acceptez les conditions de participation à l'offre ;

Finalisez la vérification de votre identité (KYC) ;

Une fois votre compte vérifié, déposer des euros (pas de montant minimum) sur XTB via carte bancaire ou virement (jusqu'au 15 décembre 2025) ;

L'action Veolia sera ensuite créditée sur votre compte XTB dans les jours qui suivent !

Une fois l'action Veolia reçue, vous êtes entièrement libre de la conserver dans une optique de long terme ou de la vendre. Vous pouvez par exemple réinvestir le produit de la vente sur d'autres actions ou ETF disponibles sur XTB, selon la stratégie que vous souhaitez mettre en place pour votre portefeuille.

Une offre limitée aux 2 000 premiers participants (et potentiellement jusqu'à 15 000)

Par défaut, cette opération est limitée aux 2 000 premiers nouveaux clients qui remplissent l'ensemble des conditions d'éligibilité. XTB se réserve toutefois le droit d'augmenter ce plafond, jusqu'à un maximum de 15 000 bénéficiaires.

Dans les faits, le principe reste clair : premier arrivé, premier servi. Ainsi, plus vous attendez pour ouvrir votre compte XTB et réaliser votre dépôt, plus le risque augmente que le quota de récompenses soit atteint avant la fin officielle du programme. Si vous envisagez de profiter de cette action gratuite, il vaut donc mieux ne pas trop tarder.

👉 Besoin d'en savoir plus avant de vous lancer ? Lisez notre avis détaillé sur XTB

Pourquoi choisir XTB pour investir en Bourse ?

Au-delà de recevoir une action Veolia gratuite, cette opération est aussi un moyen de découvrir l'écosystème XTB, un courtier en forte croissance en Europe.

Voici quelques éléments qui expliquent l'intérêt croissant des particuliers pour cette plateforme 👇

Courtier en forte croissance, utilisé par plus de 2 millions de clients dans le monde, avec plus de 100 000 nouveaux utilisateurs en octobre 2025

PEA avec 0 % de commission sur les actions et ETF jusqu'à 100 000 € de transactions par mois, sans dépôt minimum requis*

Compte-titres multi-actifs donnant accès à plus de 9 000 actions et ETF internationaux

Portefeuille électronique (e-Wallet) intégré pour suivre et déplacer vos fonds facilement depuis l'application mobile

ETN indexés sur le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies pour s'exposer au marché crypto dans un cadre régulé

Large sélection d'actions liées à l'intelligence artificielle (ASML, Infineon, Hexagon, etc.), dont certaines éligibles au PEA

Plateforme de trading avancée pour les utilisateurs actifs, complétée par un service client disponible en français

XTB offre un environnement complet qui couvre l'essentiel des besoins des investisseurs, qu' ils soient débutants ou plus expérimentés. Entre le PEA, le compte-titres, l'exposition aux cryptos et les outils de trading avancés, chacun peut y construire une stratégie adaptée à ses objectifs.

*Des frais de change peuvent s'appliquer. Au-delà des 100 000 € de transactions par mois, les commissions sont de 0,2 %.

