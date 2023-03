RealT s'associe à Roofstock pour démocratiser la tokenisation immobilière

RealT, la plateforme qui permet aux investisseurs d'acheter des biens immobiliers tokenisés, a signé un partenariat à long terme avec Roofstock, une entreprise spécialisée dans la numérisation de l'immobilier afin de démocratiser l'accès à la propriété de façon innovante. Le partenariat s'est matérialisé avec la première vente d'un bien sur la blockchain Ethereum (ETH) via la plateforme OpenSea.

Cet article est écrit en partenariat avec RealT

RealT signe un partenariat d'envergure avec Roofstock

La plateforme innovante RealT, qui propose aux investisseurs d'investir dans l'immobilier grâce à la tokénisation, vient de signer un partenariat à long terme prometteur avec Roofstock, une société spécialisée dans la numérisation de l'immobilier.

Ce partenariat s'est matérialisé avec la vente d'un bien immobilier sur la blockchain Ethereum (ETH), à savoir une maison située en Géorgie aux États-Unis. Ainsi, Roofstock a vendu cette propriété sous la forme d'un token non fongible (NFT) à RealT via la plateforme OpenSea, qui s'est ensuite chargée de fractionner les actions avant de les tokeniser.

Aperçu de la maison située en Géorgie, fruit du partenariat de RealT et Roofstock

Comme pour tous les biens proposés par RealT, cette tokenisation innovante et disruptive offre à des investisseurs du monde entier l'opportunité d'accéder à un véhicule d'investissement simplifié pour s'exposer au marché immobilier américain.

Cette vente signe le début d'un long partenariat entre les 2 entreprises du Web3, qui ouvrira les portes de l'investissement immobilier à tout un chacun puisqu'il permet de s'engager dès 50 €, comme le rappelle Remy Jacobson, co-PDG et co-fondateur de RealT :

« Ce partenariat était une évidence, car avec la conjoncture actuelle où de nombreux investisseurs ont de plus en plus de difficulté à trouver une source de financement. D’un côté, Roofstock a disrupté le marché immobilier américain en industrialisant le sourcing, la rénovation et la gestion des biens immobiliers à travers une offre digitale clés en main. De l’autre côté, RealT permet d’investir dans l’immobilier à partir de 50 € tout en ayant la possibilité de revendre son investissement 24h/24h et 7j/7j grâce au marché secondaire. »

Au-delà des avantages financiers offerts par la tokenisation, cette vente symbolise également la modernisation d'une industrie immobilière n'ayant connu que très peu d'innovations ces dernières décennies. Ainsi, la blockchain permet de passer outre les processus d'achat fastidieux et compliqués auxquels les investisseurs font face.

👉 Découvrez notre avis et tutoriel sur la plateforme RealT

Investir dans l'immobilier avec la blockchain 🏠 À partir de 50 $ seulement

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

RealT, un pionnier de son secteur

Lancée en 2019, la plateforme RealT a su révolutionner l'immobilier tel que nous le connaissons avec plus de 270 propriétés tokénisées vendues pour un montant total de plus de 70 millions de dollars, de la maison individuelle à des immeubles d'une vingtaine d'appartements rassemblant des investisseurs des 4 coins du monde afin d'encourager un marché novateur en pleine expansion.

Combinant les avantages de la technologie blockchain et des outils de la finance décentralisée (DeFi), RealT permet aux investisseurs de tous types de devenir copropriétaires d'une maison aux États-Unis (et bientôt au sein de l'Union européenne) dès 50 € et de toucher des revenus hebdomadaires grâce à leur achat, et ce en toute conformité avec les lois américaines relatives au marché de l'immobilier. Le tout grâce à une solution extrêmement simplifiée, comme le rappelle Sanjay Raghavan, vice-président Web3 initiatives chez Roofstock :

« Le modèle de tokenisation et de propriété fractionnée de RealT, associé à de solides capacités de distribution, offre aux investisseurs internationaux une opportunité simplifiée d'accéder aux propriétés locatives américaines. »

En parallèle de tous les avantages cités précédemment, l'achat de biens immobiliers situés aux États-Unis en dollar américain permet également de se protéger de la chute de l'euro, la monnaie européenne ayant tendance à se dévaluer face au dollar, et ce conjugué à une inflation galopante dont l'issue semble encore incertaine. Autrement dit, RealT permet de réduire son exposition au risque en diversifiant son portefeuille.

Concernant le futur de sa feuille de route, RealT vise à s'implanter dans de nombreux protocoles DeFi afin de continuer à apporter des solutions novatrices aux marchés de l'investissement immobilier.

