RealT : comment se protéger de la chute de l’euro grâce à l’immobilier américain ?

Alors que l’euro s’échangeait aux alentours de 1,18 dollar il y a encore un an, il se retrouve désormais à la quasi parité avec la monnaie américaine. Pour se protéger de ce risque de change, qui dévalue les économies des Européens, la plateforme de tokenisation RealT propose une solution innovante, tout en permettant de générer du rendement en s’exposant au marché de l’immobilier américain.

La domination du dollar face à l’euro

Depuis 2021, le cours de l’euro suit une tendance baissière face au dollar.

La parité récente entre les deux monnaies n’aura échappé à personne et cela résulte en une chute de l’euro de plus de 18 % depuis son dernier plus haut hebdomadaire :

Figure 1 : Cours de l’EUR/USD

Les raisons de cette dévaluation sont multiples et complexes. Le fait que de nombreuses matières premières soient échangées contre du dollar et que les prix de celles-ci ont fortement grimpé ces dernières années est par exemple un axe de réflexion. La différence de stratégies entre la Réserve Fédérale américaine et la Banque centrale européenne, quant aux taux directeurs, a également son rôle à jouer dans le résultat actuel.

Pour les citoyens européens, cela crée un cercle vicieux. En effet, le coût de la vie ne cesse d’augmenter avec l’inflation galopante et pour ne rien arranger, il est de plus en plus onéreux pour les industries d’échanger du dollar pour se fournir sur les marchés étrangers. Ainsi, les épargnants voient la valeur de leurs économies fondre.

Il se pose alors la question de se diversifier en devises. Tout comme avec les divers actifs financiers, l’éventuelle baisse de l’une ou de l’autre permet ainsi de réduire son exposition au risque.

Dans le monde des cryptomonnaies, les stablecoins sont une solution envisageable pour traverser de telles périodes. Mais il existe une alternative encore plus polyvalente : RealT.

En effet, le fonctionnement de la plateforme permet de s’exposer au dollar, mais également au marché immobilier américain. Cela offre une protection en cas de chute de l’euro, tout en générant un rendement plus que convenable grâce aux loyers en dollars que les investisseurs peuvent percevoir.

Se protéger d’une chute de l’euro grâce à RealT

RealT est une plateforme mêlant blockchain et immobilier fondée en 2019 par Rémy et Jean-Marc Jacobson. Après de nombreuses années à investir dans la pierre, ils ont utilisé leur expertise pour créer un outil permettant d’investir dans l’immobilier de manière simple, et ce, dès 50 dollars.

Figure 2 : Aperçu d’une propriété en vente sur RealT

RealT achète des propriétés au travers de sociétés spécialement créées pour l’occasion. Les utilisateurs de la plateforme achètent alors des parts tokenisées de ces sociétés qui possèdent les biens de telle manière que : une société équivaut à un bien immobilier précis. Ainsi, en détenant une part d’entreprise sous forme de security token, un investisseur détient en fait une part du bien immobilier associé.

Les biens étant mis à la location, un utilisateur de la plateforme RealT touche alors une partie de ces revenus. Il peut ainsi espérer un rendement de 10 % par an en moyenne. L’intérêt de cela est que ces investissements immobiliers se font sur le marché américain et donc, par extension, en dollars. Ainsi, quelqu’un ayant commencé à investir en janvier 2021 avec un euro équivalent à 1,2 dollar environ, réaliserait une plus-value de 20 % s’il repassait maintenant en euro. Cette plus-value supplémentaire s’ajoute alors à la moyenne de 10 % de rendement de base.

Si vous souhaitez connaître le fonctionnement de la plateforme plus en détail, voici un tutoriel complet sur RealT.

Le choix judicieux de l’immobilier américain

Bien sûr, rien ne garantit qu’après une telle chute que l’euro continuera de baisser face au dollar, la tendance pourrait tout aussi bien s’inverser.

Néanmoins, il est important de ne pas sous-estimer le risque de change et l’impact qu’il peut avoir sur l’économie au quotidien. En cela, il est judicieux de diversifier son capital sur les devises étrangères.

L’intérêt de cette approche dépendra des attentes de tout un chacun concernant le besoin de liquidité. Cette stratégie ne sera bien évidemment pas adaptée à quelqu’un souhaitant pouvoir repasser dans l’heure en euro pour récupérer des fonds. Mais elle sera tout à fait pertinente pour un investisseur s’attendant à un rendement attrayant, conjugué à la faible volatilité du marché immobilier.

En cela, le marché américain est un choix intéressant. D’autant plus que RealT ne sélectionne pas les zones géographiques de ses investissements au hasard. Une forte proportion de ses biens se concentre effectivement à Détroit, dans le Michigan :

Figure 3 : Propriétés RealT dans la ville de Détroit

C’est une région industrielle qui a fortement souffert après la crise des subprimes en 2008. Cela a conduit à une importante chute des prix à l’achat de l’immobilier. La subtilité dans cet état réside dans le fait que les prix des locations n’ont pas été autant impactés, ce qui a permis de générer d’importants retours sur investissement.

Rémy et Jean-Marc Jacobson ainsi que les équipes de RealT ont su mettre ces opportunités à profit. Alors que la région bénéficie d’un regain d’attrait, le prix de l’immobilier tend à repartir à la hausse. De manière générale, RealT cherchera toujours à réaliser des investissements avec des stratégies similaires, sur des biens prometteurs à long terme.

La plateforme fait réévaluer ses biens chaque année. Ainsi, bien que rien ne le garantit, il n’est pas surprenant que la valeur des tokens détenus par un investisseur grimpe après chaque réévaluation.

Au-delà d’une protection sur la paire euro/dollar, RealT permet donc également de viser sur le long terme en s’exposant à l’immobilier américain. Le tout en restant sur la blockchain, ce qui permet aux détenteurs de cryptomonnaies de diversifier très simplement leur portefeuille.

Une stratégie plus complète qu’avec des stablecoins

Les habitués des protocoles de finance décentralisée (DeFi) sauront certainement trouver des rendements plus intéressants que ceux proposés par RealT. Cependant, cela se traduit par des risques accrus comme les hacks, les bugs de smart contracts ou d’éventuelles pertes d’ancrage des stablecoins (comme avec l’UST de Terra).

Les tokens de RealT ont de leur côté une reconnaissance légale. Il faut d’ailleurs signer un contrat lors de leur achat afin d’acter la vente de la portion du bien immobilier en question. Si cela n’élimine pas pour autant l’ensemble des risques, c’est tout du moins un bon compromis entre le rendement et la sécurité.

D’autre part, RealT permet de générer un rendement supplémentaire grâce à sa plateforme RMM. Construite en partenariat avec le protocole Aave, elle permet de déposer ses fractions d’immobilier en collatéral pour pouvoir emprunter de la liquidité, le tout en continuant à percevoir les loyers.

Ainsi, c’est une optimisation de capital qui n’a rien à envier à d’autres stratégies avec des stablecoins. Ce montage financier vient alors s’ajouter aux trois variables que nous avons citées précédemment, sur lesquelles RealT permet de faire fructifier son capital :

Protection contre la chute de l’EUR/USD ;

Valorisation du prix du bien immobilier ;

Rendements locatifs sur le long terme.

Bien sûr, comme pour tout investissement, un actif peut évoluer dans les deux sens. En cela, il conviendra donc de gérer votre risque suivant les critères de votre plan d’investissement. Néanmoins, la plateforme RealT offre une réelle opportunité pour quiconque souhaite conserver une réserve de valeur capable de générer des rendements, sans pour autant être aussi volatile que le marché des cryptomonnaies.

