Qu’est-ce que Solidity, le langage de programmation conçu pour Ethereum ?

Solidity est le langage de programmation conçu pour le développement de smart contracts sur la blockchain Ethereum. Ce langage assure un accès aux propriétés inhérentes à la blockchain tels que les adresses, les frais de gas, l'appel d’autres smart contracts, etc. Découvrez le fonctionnement et le rôle central de Solidity dans l’écosystème blockchain.

Qu’est-ce que Solidity ?

Solidity est un langage de programmation spécialement conçu pour le développement de smart contracts sur la blockchain Ethereum. Dominant largement son homologue Vyper, la quasi-totalité des applications de la finance décentralisée (DeFi) développées sur cette blockchain repose sur le langage Solidity.

Solidity est à l’origine proposé en 2014 par Gavin Wood, co-fondateur d’Ethereum, dans le but de créer un langage qui soit adapté aux besoins spécifiques d’une blockchain : immuabilité des données, décentralisation du réseau, etc.

Largement inspiré par des langages de programmation bien connus comme JavaScript, C++ ou encore Python, Solidity entre dans la catégorie des langages de haut niveau. Ceci signifie qu’il simplifie les concepts techniques inhérents à la blockchain à travers sa syntaxe, rendant son utilisation plus accessible aux développeurs.

Son ancienneté et son utilisation répandue au sein de l’écosystème de la blockchain, même en dehors d’Ethereum, font de Solidity le langage de programmation dédié au développement de smart contracts le plus abouti.

Solidity est un langage de programmation taillé pour la blockchain Ethereum. Sa conception singulière permet aux développeurs d’être au plus proche des propriétés de la blockchain.

Le rôle de Solidity dans la blockchain Ethereum

Solidity permet le développement et le déploiement de smart contracts. Autrement dit, il apporte de la programmabilité au sein de la blockchain. Tout code écrit en Solidity est compilable puis utilisable par Ethereum, et plus particulièrement par le composant chargé de son exécution, l’Ethereum Virtual Machine (EVM).

L’EVM est l’environnement d’exécution de smart contracts d’Ethereum. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’EVM n’exécute pas directement de code Solidity, mais du bytecode (code binaire), généré par son compilateur.

Lors du déploiement d’un smart contract en Solidity, celui-ci est compilé en bytecode et envoyé à l’EVM. Celle-ci est ensuite chargée d’initialiser le smart contract en exécutant son bytecode, puis de le stocker sur la blockchain d’Ethereum. Une fois le smart contract déployé, le rôle de Solidity s’arrête, car seul son bytecode est conservé sur la blockchain, et celui-ci n’est plus modifiable.

Son bytecode étant interprété par l’EVM, Solidity peut interagir avec l’état de la blockchain Ethereum. Il est donc possible, à travers ce langage de programmation, de stocker et d’accéder à des informations sur la blockchain, d’automatiser des processus, ou encore de gérer les transactions de cryptomonnaies (envoi, réception, paiement, etc.).

Enfin, de nombreux standards de tokens pour la blockchain Ethereum ont été créés et popularisés par Solidity. On compte parmi ceux-ci le standard ERC-20, responsable de la création d’un token, ou encore le standard ERC-721, responsable de la création d’un NFT unique. Leur code est évidemment disponible pour les développeurs qui souhaitent les utiliser.

Les particularités du langage Solidity

Solidity est basé sur le concept d’objets, qui combine des données (attributs) avec des comportements (méthodes). Ce concept est largement démocratisé à travers d’autres langages orientés objet tels que C++, Java ou encore Python. Cependant, Solidity possède plusieurs particularités qui le distinguent des autres.

Typage spécifique : des types de variables supplémentaires sont disponibles comme des unités monétaires ( wei , gwei et ether ), et des mesures temporelles ( seconds , minutes , days ).

: des types de variables supplémentaires sont disponibles comme des unités monétaires ( , et ), et des mesures temporelles ( , , ). Gestion de la mémoire : il existe 3 types de mémoire accessibles en Solidity : Storage : mémoire permanente de la blockchain. Memory : mémoire temporaire, limitée à l'exécution du code. Stack : mémoire temporaire, petite et rapide, utilisée pour des calculs intermédiaires.

: il existe 3 types de mémoire accessibles en Solidity : Évènements : possibilité d’émettre des notifications d'événement pour communiquer avec des applications décentralisées.

: possibilité d’émettre des notifications d'événement pour communiquer avec des applications décentralisées. Appel de smart contracts : possibilité d'effectuer des appels à d’autres smart contracts déjà déployés.

: possibilité d'effectuer des appels à d’autres smart contracts déjà déployés. Variables globales : le développeur a accès entre autres à des informations sur le bloc courant, l’adresse de l’utilisateur initiant la transaction, le montant envoyé avec la transaction, etc.

Ces particularités assurent une certaine proximité entre le code et la blockchain, ce qui fait de Solidity un langage idéal pour développer des smart contracts.

Exemple d’un smart contrat en Solidity

Voici un exemple de smart contract développé en Solidity :

pragma solidity ^0.8.0; contract HelloWorld { function sayHello() public pure returns (string memory) { return "Hello, World!"; } }

Ce smart contract très basique retourne simplement le message « Hello, World! » lorsqu’il est appelé. On distingue deux éléments, le premier étant la version du compilateur Solidity à utiliser pour ce smart contract.

Ici, le smart contract peut être compilé par les versions 0.8.0 et ultérieures (0.8.1, 0.8.2, etc). Ensuite, le deuxième élément est le smart contract, appelé HelloWorld, constitué d’une seule fonction qui retourne le message. On note également la présence du mot-clé pure, qui signifie que la fonction n’interagit avec aucune donnée présente sur la blockchain.

Quel est l’impact de Solidity en dehors d’Ethereum ?

Bien que Solidity soit à l’origine conçu pour fonctionner sur Ethereum, il a été intégré par de nombreuses autres blockchains supportant des smart contracts. C’est notamment le cas pour les blockchains Solana, Avalanche, BNB Chain, etc.

L’intégration de Solidity à travers autant d’autres blockchains est principalement due à la dominance d’Ethereum et de sa communauté de développeurs. Ceux-ci représentent une mine d’or pour toute blockchain souhaitant développer des applications sur son réseau, et sont trop importants pour être ignorés.

Pour cette raison, le support de smart contracts codés en Solidity est devenu un atout important pour les blockchains cherchant à attirer des développeurs sur leur réseau.

C’est pourquoi Solidity est aujourd’hui le langage le plus utilisé pour le développement de smart contracts, et il est devenu essentiel pour un développeur blockchain de le maîtriser. Cependant, l’émergence de nouveaux langages gagnant en popularité comme Rust ou encore Move, pourrait bousculer la dominance de Solidity.

Si vous souhaitez vous lancer dans le développement en Solidity, il existe de nombreuses ressources gratuites en ligne pour tous niveaux. Vous pouvez en retrouver sur la liste non-exhaustive du site officiel d’Ethereum, à commencer par le bien connu CryptoZombies, une suite de tutoriels réputés pour s’initier au développement d’applications décentralisées.

Pour ceux souhaitant être plus encadrés et obtenir une certification, l’école française Alyra, spécialisée sur la blockchain et l’IA, propose des formations sur le développement blockchain. En complétant une formation de cette école, il est même possible de débuter une carrière dans le développement blockchain, notamment grâce à l’important réseau d’Alyra.

Pour un développeur blockchain, la maîtrise du langage Solidity est une compétence très recherchée au sein de l'écosystème, où les candidats qualifiés se font rares. En tant que développeur Solidity, vous serez très recherché sur le marché du travail.

