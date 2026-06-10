Quantique : le Bitcoin plus sûr que les banques ? Récap crypto de la nuit du 9 au 10 juin 2026

Robinhood franchit une nouvelle étape sur le marché des introductions en bourse, tandis que les grandes banques japonaises préparent des stablecoins en yen. Aux États-Unis, Lummis et Draper défendent activement les cryptomonnaies.

Tim Draper : Bitcoin plus sûr que les banques

Le milliardaire Tim Draper a affirmé que Bitcoin est plus sûr que l’argent déposé sur un compte bancaire. Il estime que la technologie quantique brisera les systèmes bancaires avant d’avoir un impact significatif sur la blockchain.

En opposition à des acteurs comme BlackRock, qui avaient mis en garde contre les risques quantiques pour Bitcoin, Draper renouvelle sa confiance dans la robustesse de la technologie blockchain face aux menaces émergentes.

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Robinhood veut disrupter le marché des IPO

Le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, a annoncé que Robinhood Securities est désormais approuvé en tant que souscripteur d'introductions en bourse. Cette avancée marque une étape clé pour la plateforme qui pourra désormais jouer un rôle direct dans les IPO aux États-Unis.

Tenev a réaffirmé son ambition de « disrupter » un marché traditionnellement dominé par les grandes banques d’investissement, dans la continuité de la stratégie de démocratisation de l’accès aux marchés financiers.

Les banques japonaises préparent des stablecoins en yen

Les plus grandes banques japonaises ont annoncé leur intention d’émettre conjointement des stablecoins d’ici mars 2027. Ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale visant à accélérer la transformation numérique du secteur financier.

Le Japon multiplie en effet les initiatives autour de la finance « on-chain », notamment avec la tokenisation prochaine des obligations d’État sur blockchain prévue pour 2026, affirmant son ambition de positionner le yen numérique face à un marché mondial largement dominé par le dollar.

La sénatrice Lummis défend la liberté financière via les cryptos

La sénatrice républicaine du Wyoming, Cynthia Lummis, a déclaré que les actifs numériques représentent la nouvelle expression de la liberté financière américaine et qu’il est nécessaire de les protéger. Connue pour ses positions pro-crypto au Congrès, elle a notamment porté des propositions d’exonération fiscale sur les paiements en Bitcoin et de création d’une réserve stratégique nationale en BTC. Bien qu’elle ne renouvelle pas son mandat, elle reste une figure clé dans les débats réglementaires autour des cryptomonnaies.

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