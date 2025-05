Pump.fun lance un modèle de revenus pour les créateurs de memecoins : une bonne chose ?

La plateforme d’émission de tokens Pump.fun change les règles du jeu, et introduit un système de partage de revenus inédit pour les créateurs de memecoins. Une manière d’encourager les projets de long terme sur Solana et réduire le "create and dump"… mais qui pourrait aussi aggraver certains travers du secteur.

Un changement de cap pour les créateurs de memecoins sur Solana

Un tournant dans le memecoin game sur Solana ? Pump.fun, plateforme emblématique de création de tokens sur la blockchain Solana et qui a connu la croissance la plus rapide de l'histoire, a annoncé ce lundi un nouveau partage de revenus destiné à ses créateurs. Désormais, ces derniers percevront 0,05 % du volume de trading en SOL généré par les échanges de leur token sur PumpSwap, le DEX natif de la plateforme.

Concrètement, 50 % des frais de PumpSwap seront reversés aux développeurs, soit 5 points de base sur chaque transaction. Un créateur peut ainsi gagner 5 000 dollars en SOL pour chaque tranche de 10 millions de dollars échangés. Ce revenu sera immédiatement disponible et réclamable à tout moment depuis le tableau de bord de Pump.fun.

Ce mécanisme s’applique aux nouveaux tokens, à ceux encore sur la bonding curve ainsi qu’aux memecoins ayant déjà intégré la liquidité libre de PumpSwap.

Notre priorité absolue a toujours été de faire croître la base. Quand le marché grandit, plus de gens arrivent, les communautés s’élargissent et tout le monde en profite. Alon Cohen, fondateur de la plateforme

Pour rappel, Pump.fun a été crée fin 2023 et s’est imposée comme l’une des applications les plus rentables de l’écosystème crypto, avec près de 600 millions de dollars générés en quelques mois seulement — soit 3 286 000 SOL au cours actuel. Chaque jour, des dizaines de milliers de memecoins y voient le jour, portés par la viralité et l’ultra-fluidité du réseau Solana.

Vers une ère plus mature des memecoins sur Solana ?

Jusqu’ici, la seule manière pour les créateurs de memecoins de gagner de l’argent consistait à acheter leurs propres tokens à prix plancher au lancement… puis à les revendre une fois la demande du public en hausse. Une pratique propice aux pump and dump.

Parce que les devs ne peuvent bénéficier de leur token qu’en vendant, ils sont incités à le faire aux dépens des autres. Ce n’est ni productif, ni durable. Alon Cohen

Mais en offrant un revenu passif et récurrent basé sur l’activité de trading, ce modèle pourrait inciter à la création de projets plus solides : tokens utilitaires, initiatives communautaires, projets médias ou artistiques, voire même des expériences de financement participatif plus crédibles.

Mais tout n’est pas gagné ; ce nouveau modèle ne supprime pas tous les risques d’abus. Par exemple, le lien direct entre revenus et volume de trading pourrait encourager le wash trading (une pratique de manipulation de marché consistant à acheter et revendre un actif à soi-même pour gonfler artificiellement du volume de trading et simuler une forte demande) le shill excessif (promotion insistante d’un projet, parfois agressive ou trompeuse) ou d’autres formes de manipulation (comme l'utilisation de bots de trading) pour gonfler artificiellement l’activité d’un token.

