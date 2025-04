Un cofondateur de Pump.fun se serait enrichi en 2017 grâce à plusieurs arnaques crypto

Après d’importants travaux de recherches, WIRED révèle que l’un des cofondateurs de la célèbre plateforme de memecoins Pump.fun pourrait avoir mené des rug pulls en crypto durant la période des ICO. Quels sont les indices qui appuient cette supposition ?

L’un des cofondateurs de Pump.fun est-il responsable de rug pulls durant sa jeunesse ?

En une quinzaine d’années, l’écosystème des cryptomonnaies a vu différentes narratives occuper le devant de la scène. En 2017, les Initial Coin Offering (ICO) battaient leur plein, et si plusieurs projets phares de cette époque sont toujours là aujourd’hui, cette période est aujourd’hui majoritairement connue pour la multitude d’arnaques qui se sont opérées en toute impunité.

À cette époque, un jeune développeur de 16 ans, connu sous le nom de Dylan Kerler, a mené au moins 2 rug pulls, baptisés alors eBitcoinCash et EthereumCash. Le second avait suscité plus d’engouement, permettant au jeune développeur d’empocher l’équivalent de 75 000 dollars en vendant ses tokens sur le dos de sa communauté.

Seulement voilà, une enquête du média WIRED suggère que ce fameux Dylan Kerler ne serait autre que l’un des 3 cofondateurs de la célèbre plateforme de lancement de memecoins Pump.fun sur Solana (SOL). En effet, ceux-ci sont effectivement connus sous les noms de Noah Tweedale, Alon Cohen et… Dylan Kerler.

Bien que des homonymes soient courants, même au sein d'une même industrie, plusieurs indices pointent toutefois en direction d'une seule et même personne.

Au cours d'un long travail d'Open Source Intelligence (OSINT), les équipes de WIRED ont ainsi pu faire le lien entre des comptes LinkedIn, YouTube, X, GitHub, le forum bitcointalk, des adresses mail, et même une adresse postale au Royaume-Uni à Brighton and Hove.

En l'occurrence, les registres électoraux locaux ont révélé qu'une personne portant ce nom était bien inscrite, mais celle-ci n'habiterait plus sur place. Autre « coïncidence », ladite adresse aurait précédemment été utilisée pour enregistrer une entité Pump.fun.

Pour l'heure, difficile de dire si l'intéressé a réagi à ces révélations, puisque le compte X @outdoteth qui lui appartiendrait est privé. Concernant le compte de Pump.fun, aucune communication n'a été faite.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, la célèbre application de memecoins a généré un volume cumulé de près de 35,55 milliards de dollars, depuis son lancement en 2024. En outre, l'exchange décentralisé PumpSwap, lancé le mois dernier, atteint aujourd'hui une valeur totale verrouillée (TVL) de plus de 69 millions de dollars, selon les données de DefiLlama.

Source : WIRED

