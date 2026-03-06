Pudgy Penguins bientôt devant les tribunaux pour contrefaçon de marque ? Récap crypto de la nuit du 5 au 6 mars 2026

Les régulateurs américains accélèrent sur la clarification du cadre crypto, tandis que Solana subit des perturbations et que les ETF Bitcoin connaissent un léger retrait. Dans le même temps, les enjeux politiques et juridiques se multiplient autour des acteurs du secteur.

le 6 mars 2026 à 7:15.

1 minutes de lecture

author image

Cryptoast

Pudgy Penguins bientôt devant les tribunaux pour contrefaçon de marque ? Récap crypto de la nuit du 5 au 6 mars 2026

Pudgy Penguins face à une plainte

La marque Pudgy Penguins, connue pour sa collection de NFT, fait l’objet d’une plainte pour violation de marque déposée par la société de vêtements Penguin (PEI Licensing), après une mise en demeure ignorée en 2023.

Régulation américaine : vers plus de clarté

Le président de la SEC, Paul Atkins, a déclaré que les États-Unis avaient besoin de règles claires pour les marchés des actifs numériques. L’agence a soumis à la Maison-Blanche des recommandations sur l’application des lois sur les titres financiers aux crypto-actifs, tandis que la CFTC progresse sur le dossier des contrats perpétuels. Ces démarches s’inscrivent dans un contexte de tensions entre régulateurs, banques et législateurs.

Accord entre la SEC et Justin Sun

La SEC a conclu un accord avec Justin Sun et TRON, mettant fin à une affaire précédemment suspendue.

Les ETF Bitcoin se calment

Les ETF Bitcoin ont enregistré un retrait net de 227,9 millions de dollars le 5 mars, bien que le bilan sur 7 jours reste positif à 235,8 millions de dollars. Après des flux entrants dépassant 1,5 milliard début mars, ce mouvement pourrait refléter un léger arbitrage des investisseurs entre actions et cryptoactifs.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram
Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Cryptoast est le média francophone de référence sur le Bitcoin, la blockchain, les cryptomonnaies et le Web3. Depuis son lancement en 2017, il attire plus de 10 millions de visites annuelles et compte plus de 500 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Les articles de Cryptoast sont consultables sur Bloomberg et traduits en 9 langues avec le code {NH NS5_CRYPTOAST}. Le média a également publié un livre sur le Bitcoin et les cryptomonnaies aux éditions Larousse, affirmant son expertise et son influence dans le domaine.

Cryptoast

604 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur No Push RS

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Les mineurs de Bitcoin se préparent à vendre massivement leurs BTC - Pivot vers l'IA en cours ?

Les mineurs de Bitcoin se préparent à vendre massivement leurs BTC - Pivot vers l'IA en cours ?

 Solana : en une semaine, la blockchain décroche une banque, un visa et un record de RWA

Solana : en une semaine, la blockchain décroche une banque, un visa et un record de RWA

 Le bear market s'installe et tous ces projets cryptos ferment leurs portes

Le bear market s'installe et tous ces projets cryptos ferment leurs portes

 L'or et l'argent en baisse, le Bitcoin résiste mieux que les valeurs refuges traditionnelles

L'or et l'argent en baisse, le Bitcoin résiste mieux que les valeurs refuges traditionnelles