Pudgy Penguins bientôt devant les tribunaux pour contrefaçon de marque ? Récap crypto de la nuit du 5 au 6 mars 2026

Les régulateurs américains accélèrent sur la clarification du cadre crypto, tandis que Solana subit des perturbations et que les ETF Bitcoin connaissent un léger retrait. Dans le même temps, les enjeux politiques et juridiques se multiplient autour des acteurs du secteur.

Pudgy Penguins face à une plainte

La marque Pudgy Penguins, connue pour sa collection de NFT, fait l’objet d’une plainte pour violation de marque déposée par la société de vêtements Penguin (PEI Licensing), après une mise en demeure ignorée en 2023.

Régulation américaine : vers plus de clarté

Le président de la SEC, Paul Atkins, a déclaré que les États-Unis avaient besoin de règles claires pour les marchés des actifs numériques. L’agence a soumis à la Maison-Blanche des recommandations sur l’application des lois sur les titres financiers aux crypto-actifs, tandis que la CFTC progresse sur le dossier des contrats perpétuels. Ces démarches s’inscrivent dans un contexte de tensions entre régulateurs, banques et législateurs.

Accord entre la SEC et Justin Sun

La SEC a conclu un accord avec Justin Sun et TRON, mettant fin à une affaire précédemment suspendue.

Les ETF Bitcoin se calment

Les ETF Bitcoin ont enregistré un retrait net de 227,9 millions de dollars le 5 mars, bien que le bilan sur 7 jours reste positif à 235,8 millions de dollars. Après des flux entrants dépassant 1,5 milliard début mars, ce mouvement pourrait refléter un léger arbitrage des investisseurs entre actions et cryptoactifs.

