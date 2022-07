Le protocole DeFi Crema Finance subit un hack estimé à 8,8 millions de dollars

Crema Finance, un protocole de finance décentralisée (DeFi) proposant des pools de liquidité hébergé sur la blockchain Solana (SOL), s'est fait dérober environ 8,8 millions de dollars ce week-end.

1) It's been a tough day. Here we would like to give a recap of the recent hacking we just suffered from and share the information that we have in hands with all our users and Solana audience with transparency.

— CremaFinance (@Crema_Finance) July 3, 2022