Phishing crypto : Les réseaux sociaux de la British Army se font hacker

Dimanche, le compte Twitter ainsi que la chaîne YouTube de la British Army ont été piratés et ont diffusé des arnaques par tentative de phishing. Alors que la situation est depuis revenue à la normale sur Twitter, l’armée a ouvert une enquête et a présenté ses excuses :

Apologies for the temporary interruption to our feed. We will conduct a full investigation and learn from this incident. Thanks for following us and normal service will now resume.

Pendant plusieurs heures, le compte Twitter de l’armée de terre britannique a effectivement été renommé pour se faire passer pour différentes collections de tokens non fongibles (NFT). Nous pouvons par exemple citer la collection The Possessed, tout juste lancée sur OpenSea :

The @BritishArmy has been compromised and is currently being used to shill NFTs.

Nous ne savons pas dans quelle mesure des personnes ont pu tomber dans le piège. Le fait est qu’il y a fort à parier que les différents liens publiés amenaient à autoriser un smart contract malveillant.

Pour ce qui est de YouTube les hackers sont allés encore plus loin. Ces derniers ont en effet remodelé la chaîne afin qu’elle ressemble à celle d’Ark Invest, le fonds d’investissement de Cathie Wood. Des vidéos étaient alors diffusées en direct pour laisser supposer des interviews d’Elon Musk :

Meanwhile, over at YouTube, the British Army's account has been rebranded to resemble ARK Invest and used to play those fake "double-your-money" Bitcoin/Ether scams with the Elon Musk/Jack Dorsey videos. pic.twitter.com/ovgNghr2Zb

— web3 is going just great (@web3isgreat) July 3, 2022