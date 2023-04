Après Polygon zkEVM, le protocole de finance décentralisée (DeFi) Aave devrait s'étendre sur de nouveaux réseaux à l'instar de la blockchain BNB Chain, de Starknet, Polygon zkEVM ou encore zkSync Era. Une opportunité pour Aave d'aller vers de nouveaux horizons tout en stimulant l'activité sur les réseaux concernés.

La communauté d'Aave veut s'étendre

Aave, le troisième plus important protocole de finance décentralisée (DeFi) en termes de valeur totale verrouillée (TVL), semble bien parti pour continuer à étendre ses ramifications.

Effectivement, suite à l'engouement rencontré par l'organisation autonome décentralisée (DAO) pour la première « prise de température » concernant le déploiement d'Aave V3 sur Starknet, la phase 2 est actuellement en cours de vote. Ouverte aux votes jusqu'au 10 avril, cette proposition - qui récolte actuellement plus de 99,9 % de votes positifs - vise à officialiser le lancement d'Aave V3 sur le layer 2.

Un engouement que l'on retrouve également concernant le déploiement d'Aave sur la BNB Chain, la blockchain de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance. Initiée par Marc Zeller, le fondateur de l'Aave-Chan Initiative, la prise de température auprès de la DAO a récolté plus de 99,5 % de votes favorables.

Selon la proposition, le déploiement d'Aave V3 sur la BNB Chain permettrait d'étendre la présence du protocole tout en exploitant l'écosystème DeFi et la base d'utilisateurs de la blockchain.

Effectivement, la BNB Chain est la deuxième blockchain la plus importante en termes de TVL, avec l'équivalent de 5,4 milliards de dollars hébergés, à travers des protocoles comme PancakeSwap (récemment passé en V3) ou encore Venus. Nous pouvons ainsi lire dans la proposition :

« Ce déploiement vise à renforcer la croissance et la collaboration entre les communautés d'Aave et de la BNB Chain, en offrant de nouvelles opportunités aux 2 écosystèmes. »

Une proposition est également en cours concernant un potentiel déploiement d'Aave sur zkSync Era. Jusqu'ici, toutes les propositions de déploiement rencontrent un franc succès auprès de la DAO.

Des avantages pour les 2 parties

D'ores et déjà présent sur de nombreux réseaux (layers 1 et layers 2) comme Ethereum (ETH), Avalanche (AVAX), Optimism (OP), Polygon (MATIC) ou encore Arbitrum (ARB), Aave bénéficie d'une forte présence dans l'écosystème DeFi, avec plus de 5,67 milliards de dollars de TVL à l'heure de l'écriture de ces lignes.

Ainsi, l'arrivée d'un tel acteur sur une blockchain comme la BNB Chain permet d'y stimuler encore davantage l'activité économique, mais cela permet à de jeunes réseaux comme Arbitrum, Starknet ou Polygon zkEVM de proposer d'emblée l'accès à de nombreuses fonctionnalités à leur communauté naissante.

Effectivement, le protocole Aave propose, entre autres, des rendements via le staking ou bien des prêts permettant de générer des stratégies, le tout à travers un système de gouvernance et une structure open source.

Le déploiement d'Aave, peu importe le réseau concerné, se fait de manière graduelle afin de mitiger les risques dus à l'aspect novateur de la chose. Sur la BNB Chain par exemple, seulement certains tokens seront déployés dont le BNB, le WBTC, le BETH, le WETH, l'USDC ou encore l'USDT.

Par ailleurs, l'ajustement des paramètres de risque et des détails techniques est lui aussi soumis à la gouvernance d'Aave.

Source : Aave

