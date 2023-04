Terra (LUNA) : les autorités sud-coréennes saisissent 160 millions de dollars supplémentaires

Après 192 millions de dollars confisqués en novembre et décembre 2022, les autorités sud-coréennes ont réitéré leur opération contre les responsables de l'entreprise Terraform Labs. Cette fois-ci, 8 personnes ont été impliquées dans cette saisie atteignant une valeur totale de 160 millions de dollars, principalement composée de biens immobiliers.

Des actifs valorisés à 160 millions de dollars

Depuis plusieurs mois, les autorités sud-coréennes multiplient les opérations de saisie d'actifs associés à des individus ayant des liens avec Terraform Labs. Dans ce contexte, le bureau du procureur du district sud de Séoul a annoncé avoir mené avec succès une nouvelle saisie valorisée à 210 milliards de won, équivalent à 160 millions de dollars.

Les actifs confisqués appartiennent à 8 personnes ayant une responsabilité dans l'effondrement de l'écosystème Terra (LUNA) survenu en mai 2022. Parmi les concernés, nous retrouvons Kim Mo, l'ancien vice-président de Terraform Labs, dont la valeur des biens confisqués atteint les 60 millions de dollars.

Les actifs immobilisés par les autorités concernent principalement des biens immobiliers. De leur côté, les autorités du pays poursuivre leur d'enquête afin de saisir de nouveaux fonds et couvrir les pertes des victimes :

« Nous continuons d'enquêter sur les titres de propriété des suspects et nous prévoyons de procéder à l'avenir à la conservation des biens afin de récupérer les fonds provenant d'un délit et d'obtenir des dommages et intérêts. »

Les autorités multiplient les opérations

En novembre dernier, le co-fondateur de Terraform Labs Shin Hyun-Seong, aussi connu sous le nom de Daniel Shin, s'était aussi fait saisir 100 millions de dollars sous forme d'actifs. De même, un mois plus tard, une demi-douzaine d'individus liés à l'entreprise ont été impliqués dans une opération de saisie s'élevant à 92 millions de dollars.

Ces confiscations étaient justifiées par les autorités sud-coréennes comme étant potentiellement le fruit « d’activités criminelles » lié à la vente de tokens LUNA (aujourd'hui LUNC).

Concernant Do Kwon, le co-fondateur et PDG de l'entreprise, sa récente arrestation par les autorités locales du Monténégro a déclenché de vives réactions de la part de la Corée du Sud et des États-Unis.

Désirant chacun son extradition, les deux pays doivent pour l'instant patienter : le ministre de la Justice monténégrin a affirmé que Do Kwon sera jugé dans un premier temps sur place pour détention de faux documents d'identité.

Source : KBS News

