Proof of Talk : Que retenir de l'événement qui a réunit 3 000 visiteurs et 700 entreprises du Web3 à Paris ?

Barry Silbert de retour, la « Bittensor-économie » en pleine expansion, Silvio Micali qui rêve de blockchain sans token… Le sommet Proof of Talk 2025 au Louvre a cristallisé l'attention du secteur avec une avalanche d'annonces majeures mêlant intelligence artificielle, finance décentralisée (DeFi) et tokenisation.

Proof of Talk a vu les choses en grand pour sa 3e édition

Pour sa 3e édition, le sommet Proof of Talk s'est à nouveau installé au cœur du Louvre à Paris, accueillant plus de 3 000 décideurs, entrepreneurs et investisseurs autour de thématiques structurantes pour le Web3 et l'intelligence artificielle. Le mot d'ordre : convergence. Convergence entre technologies, entre systèmes, mais aussi entre institutions et builders.

L'un des moments les plus marquants fut sans conteste le retour médiatique de Barry Silbert. L'ex-patron de Digital Currency Group (DCG) a profité du sommet pour annoncer la création de Yuma Group, une structure de gestion d'actifs dédiée aux stratégies tokenisées.

L'initiative, qui s'appuie sur l'écosystème Bittensor (TAO), vise à offrir aux investisseurs institutionnels un accès rationalisé aux sous-réseaux les plus prometteurs du protocole d'IA décentralisée.

Bittensor a d'ailleurs largement occupé le devant de la scène, avec une keynote remarquée de Jacob Steeves, cofondateur du projet, sur l'alignement de l'intelligence humaine via les protocoles d'open ownership. La salle était comble, reflet de l'intérêt croissant pour les modèles d'IA distribuée, sans intermédiaire ni contrôle centralisé.

Somnia, peaq, Micali : le Web3 s'étend au réel

Le sommet a aussi été l'occasion d'annonces concrètes. Le projet peaq, en collaboration avec le groupe émirati Pulsar, a officialisé la création de la première Machine Economy Free Zone à Abu Dhabi et Dubaï. Ce statut réglementaire inédit vise à faire émerger un hub mondial pour les infrastructures Web3 industrielles, avec des incitations dédiées aux projets intégrant IoT, automatisation et tokenisation d'actifs physiques.

Dans le même esprit d'intégration du Web3 au réel, Somnia a dévoilé Sparkball, un jeu esport doté de mécaniques de paris en chaîne et soutenu par 2 millions de dollars. Entravel a quant à lui lancé EntravelX, une application native sur Telegram pour réserver des hôtels avec crypto, pensée pour la nouvelle génération de voyageurs connectés.

Enfin, Silvio Micali, le fondateur d'Algorand (ALGO), a surpris en présentant Fiat Chain, un registre blockchain sans token natif, tourné vers les cas d'usage institutionnels. Une proposition radicale dans un écosystème où l'émission d'actifs est encore souvent la norme.

En clôture, l'annonce du Top 50 Women in Web3 & AI, en partenariat avec CoinDesk et TON Foundation, a mis en lumière les femmes qui façonnent l'avenir du secteur, de Daniela Amodei (Anthropic) à Anima Anandkumar (Caltech).

Avec plus de 700 entreprises représentées, des fonds comme a16z, Pantera, Haun Ventures ou BlackRock présents sur place, Proof of Talk s'est imposé comme une plateforme d'influence stratégique.

Proof of Talk 2025 a montré un Web3 plus mature, plus structuré, et désormais indissociable des grands enjeux économiques et géopolitiques. Rendez-vous est déjà pris pour l'édition 2026.

