La prison pour les détenteurs de cryptomonnaies – L’Égypte renouvelle son hostilité au secteur

Alors que les gouvernements et institutions s’ouvrent progressivement au secteur de la blockchain, ça n’est pas le cas en Égypte. La Banque centrale du pays a en effet renouvelé son avertissement : les détenteurs de cryptomonnaies pourraient faire face à des peines conséquentes, dont de la prison.

En Égypte, les détenteurs de cryptomonnaies sont menacés de prison

Il y a des pays comme le Salvador, qui font du Bitcoin (BTC) une monnaie légale, et il y a des pays comme l’Égypte, où les cryptomonnaies sont interdites, et les contrevenants punis avec une grande fermeté. Et cela ne changera pas prochainement, semble-t-il. Le média local Egypt Independent a ainsi rapporté cette semaine que la Banque centrale avait renouvelé des avertissements particulièrement stricts.

Ceux qui choisiraient d’effectuer du trading de cryptomonnaies en Égypte s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 10 millions de livres égyptiennes, soit plus de 51 000 euros au cours actuel. Les règles sont claires : toute utilisation des crypto-actifs est interdite :

« La loi de la Banque centrale d’Égypte et du système bancaire […] interdit l’émission, l’échange et la promotion de cryptomonnaies, la création ou l’opération de plateformes pour les échanger, ainsi que toute activité liée. »

Le communiqué précise que tout contrevenant « sera emprisonné », et qu’une amende sera appliquée en plus de cela.

Un positionnement de plus en plus rare

La Banque centrale d’Égypte justifie ce positionnement extrêmement dur par une volonté de protéger ses citoyens d’investissements « à haut risque ». C’est aussi l’institution islamique du pays, le Dar al-Ifta, qui a ces dernières années émis une fatwa contre le Bitcoin (BTC) et les cryptomonnaies. Ces dernières sont considérées comme haram, c’est-à-dire interdites par l’Islam.

L’Égypte fait partie d’un nombre très réduit de pays à avoir interdit les cryptomonnaies, qui sont dans l’ensemble autorisées et régulées dans le monde. Elle se distingue donc de manière particulièrement nette à un moment où les autres banques centrales auraient plutôt tendance à s’ouvrir à la blockchain, notamment dans leurs projets de monnaies numériques (MNBC).

Source : Egypt Independent

