Le président du Comité bancaire du Sénat américain envisage l’interdiction des cryptomonnaies

Une interdiction pure et simple des cryptomonnaies. C’est la mesure envisagée par Sherrod Brown, le président du Comité bancaire du Sénat américain, face à ce qu’il estime être des risques considérables. Est-ce faisable, et pourquoi cela n’aurait probablement-il pas l’effet escompté ?

Les Démocrates vent debout contre FTX et les cryptomonnaies

C’est une remarque désinvolte, mais elle a du poids quand l’on sait qu’elle vient de Sherrod Brown, le président du Comité bancaire du Sénat américain. S’exprimant au micro de CNBC, le sénateur démocrate est revenu sans surprise sur l’affaire FTX, et notamment sur la figure de Sam Bankman-Fried. Pour rappel, la famille de l’ex-PDG est très impliquée dans le parti démocrate américain, et ce dernier figurait parmi les plus gros donateurs.

Pour les Démocrates, la consigne est donc la suivante : se détacher de FTX, et de la famille de « SBF ». Ils ont ainsi souhaité rembourser certains dons du PDG déchu, comme on l’apprenait il y a quelques jours. L’idée semble être la même pour Sherrod Brown, qui a aussi un autre intérêt à se détacher des cryptomonnaies, puisqu’il préside le comité bancaire du Sénat.

Il est ainsi revenu sur les dangers qui sont selon lui spécifiques aux cryptomonnaies, notamment les pyramides de Ponzi, le manque de protection des consommateurs, jusqu’à des risques de financement du terrorisme qui pourraient affecter la sécurité du pays. Le Sénateur a également cité les trafics de drogues, d’êtres humains et la cybercriminalité dans sa liste. Des arguments bien sûr courants, souvent partagés par les critiques des cryptomonnaies.

👉 Pour aller plus loin – L’activité criminelle ne représente plus que 0,15% des transactions en cryptos

Le président du Comité bancaire du Sénat évoque l’interdiction des cryptomonnaies

D’où une conclusion du président du Comité bancaire : il faudra peut-être selon lui en arriver à l’interdiction. Interrogé sur un laxisme potentiel dans la régulation des cryptomonnaies, il a affirmé qu’il considérait que les agences gouvernementales n’en faisaient effectivement pas assez :

« Nous voulons qu’elles fassent ce qu’elles sont censées faire au même moment – peut-être interdire [les cryptomonnaies], bien qu’il soit très difficile des les interdire, car elles iront à l’étranger, et qui sait ce qu’il se passera ensuite. »

Cela montre bien sûr une certaine méconnaissance du secteur – volontaire ou non. Sherrod Brown met dans le même sac les entreprises crypto centralisées, à l’instar de FTX, qui sont soumises aux régulations et lois américaines, et les cryptomonnaies en soi. Ces dernières n’auront bien sûr pas besoin de se déplacer à l’étranger, puisqu’elles ne sont pas localisées à un seul endroit. Par ailleurs, leur nature même les rend accessibles même lorsqu’un gouvernement les interdit.

De ce que l’on perçoit actuellement des réglementations américaines, il reste peu probable que les cryptomonnaies soient éventuellement interdites – et elles ne seraient dans tous les cas pas contrôlables. Mais la remarque de Sherrod Brown ne devrait pas être prise avec désinvolture : elle montre un certain changement de ton depuis l’affaire FTX, qui est allée secouer jusqu’au parti au pouvoir aux États-Unis.

👉 A lire également – Affaire FTX : que risque Sam Bankman-Fried ?

Source : CNBC, Meet The Press

