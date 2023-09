Pouvoir d'achat : il manque 588 euros par mois aux Français pour vivre dans le confort

L’inflation pèse lourdement sur les moyens des ménages français. Ces derniers auraient désormais besoin de 588 euros par mois en plus pour vivre confortablement, ce qui constitue un record. Le pouvoir d’achat des Français va-t-il s’améliorer dans les mois à venir ?

Les Français inquiets pour leur pouvoir d’achat

Le baromètre CSA Research pour Cofidis, publié chaque année se propose d’évaluer la perception du pouvoir d’achat des Français. À l’heure où l’inflation baisse plus lentement qu’espéré, ces derniers rapportent des difficultés financières élevées. Selon le sondage le plus récent, il manquerait en moyenne 588 euros par mois aux Français pour pouvoir vivre dans le confort. C’est une nette augmentation par rapport à 2022 (510 euros) et 2021 (467 euros). Il s’agit par ailleurs d’un record depuis douze ans.

Que feraient les Français avec ces 588 euros en plus ? En premier lieu, ils achèteraient à manger, l’alimentation étant le premier point de tension. Les loisirs suivent ensuite, puis l’énergie. Plus inquiétant encore, 62% des Français affirment qu’ils vont se restreindre sur des besoins de première nécessité dans les mois à venir. C’est-à-dire sauter des repas, ou moins chauffer leur maison cet hiver.

👉 Sur le même sujet – Pouvoir d’achat et cryptomonnaies : peuvent-elles aider à se protéger de l’inflation ?

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Pessimisme pour l’année à venir

Car les Français s’attendent à voir leur pouvoir d’achat continuer de baisser dans les mois d’hiver qui s’annoncent. Selon Anne-Laure Marchall, directrice associée CSA, cela pourrait durer :

« On reste sur une situation compliquée, particulièrement contrainte pour les Français. [C’est] la préoccupation majeure des Français »

La coupable est bien sûr l’inflation, responsable selon 76% des Français interrogés. Et au-delà des besoins de première nécessité, les Français s’accordent moins de loisirs et moins de sorties. Et même si le gouvernement essaie de trouver des pistes – notamment en forçant des discussions anticipées entre industriels et distributeurs, ou en indexant l’impôt sur le revenu sur l’inflation – l’optimisme ne règne pas en France. L’horizon 2024 est pointé du doigt par de nombreux commentateurs, qui espèrent une nette baisse des prix en début d’année. En attendant, les Français vont vraisemblablement devoir continuer de restreindre certains domaines.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché

Source : Le Figaro

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.