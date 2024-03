Pourquoi le Dogecoin (DOGE) vient-il de prendre 47 % en une semaine ?

La saison des memecoins ? Le Dogecoin (DOGE) affiche une hausse nette sur la semaine, surperformant toutes les autres cryptomonnaies du top 10. Comment l’expliquer et qu’espérer du cours du DOGE ?

Le Dogecoin (DOGE) fait cavalier seul cette semaine

Dogecoin reste le plus grand « memecoin », et il a été le point de départ de nombreuses autres cryptomonnaies parodiques. Encensé par certains, décrié par d’autres, il a cependant su se faire une place de choix : il figure parmi les 10 cryptomonnaies les plus capitalisées du moment.

Alors que le marché des cryptomonnaies reprenait son souffle ces derniers jours, le Dogecoin a quant à lui bondi, progressant bien plus que les autres « grandes » cryptomonnaies. Le cours du DOGE a en effet gagné 41,2 % sur les sept derniers jours. Pour comparaison, sur la même période, le Bitcoin (BTC) ne progresse que de 5,6 %, l’Ether (ETH) affiche +1,1 % et le XRP stagne à 0,4 %.

La semaine à succès du Dogecoin, qui affiche une hausse nette

Fort de ce succès, le DOGE dépasse désormais l’ADA de Cardano en termes de capitalisation. Il est actuellement situé à la 9e place du classement des cryptomonnaies les plus capitalisées, avec 30,7 milliards de dollars.

Comment expliquer cette percée du cours du DOGE ?

Comment alors expliquer que le DOGE se paye le luxe d’une percée, au sein d’un marché qui a plutôt ralenti ? Comme souvent chez Dogecoin, l’engouement est basé sur peu de fondamentaux, mais plutôt sur beaucoup d’enthousiasme. Un des déclencheurs semble ainsi avoir été Elon Musk, qui a récemment retweeté plusieurs publications de l’utilisateur DogeDesigner :

Pin your best content and it will receive far more views https://t.co/wLSMIbRdeT — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2024

Il est donc possible que certains aient conclu à un intérêt renouvelé du milliardaire pour sa cryptomonnaie favorite, le Dogecoin. L’autre raison possible est à chercher du côté de Coinbase. La plateforme d’échange américaine a annoncé le lancement de contrats à terme sur le Dogecoin. Elle a au passage encensé le memecoin :

« La popularité persistante de Dogecoin et le soutien actif de sa communauté suggèrent qu’il a transcendé ses origines en tant que meme pour devenir un incontournable du monde de la cryptomonnaie. »

Il faut aussi noter que la création de contrats à terme pourrait constituer une première étape vers la création d’un ETF basé sur le DOGE. C’est donc sans doute aussi cette perspective qui a suscité l’enthousiasme des investisseurs.

Et les autres memecoins ?

Au-delà du Dogecoin, il faut aussi rappeler que c’est la saison des memecoins. Les cryptomonnaies parodiques ont explosé avec le bull run, et on reflété l’enthousiasme de l’écosystème. C’est toujours le cas cette semaine : sur les 7 derniers jours, le Shiba Inu (SHIB) prend ainsi 20,8 %, et le Dogwifhat (WIF) affiche +31 %. Dans l’ensemble, les memecoins sont donc dans le vert :

Les principaux memecoins sont pour la plupart dans le vert cette semaine

On ne manquera cependant pas de rappeler que si les memecoins ont des hausses parfois spectaculaires, ils peuvent aussi redescendre tout aussi vite. La volatilité est en effet encore plus importante dans ce secteur particulier des cryptomonnaies. Et si le roi Dogecoin conserve aujourd’hui sa couronne, les autres memecoins pourraient connaître des variations de prix importantes.

Sources : Elon Musk via X, CFTC

