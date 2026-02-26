Pourquoi l'action de Circle (CRCL) vient-elle de bondir de 37 % ?

L’entreprise de stablecoins Circle vient de voir le cours de son action CRCL bondir. Qu’est-ce qui a mené à cette belle performance ?

Le cours de l’action de Circle vient de bondir

Le cours de l’action CRCL a progressé de 37 % entre mardi et jeudi, une percée qui l’a conduite au-delà des 84 dollars. Si c’est un niveau bien moins élevé que son record absolu (299 dollars atteints peu de temps après son lancement en 2025), cela reste une progression particulièrement rapide :

Le cours de l’action de Circle bondit ces derniers jours

La percée de l’action de Circle survient après la publication des résultats de l’entreprise. Elle a rapporté 770 millions de dollars de revenus pour le quatrième trimestre 2025, dépassant ses prévisions. Il s’agit d’une progression de 77 % par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, le nombre d’USDC en circulation a bondi de 72 % en un an, pour atteindre 75,3 milliards de dollars.

Circle semble aussi bénéficier d’un narratif plus négatif chez son concurrent principal : Tether (USDT). Le plus grand émetteur de stablecoin voit en effet la capitalisation de l’USDT chuter pour le 2e mois consécutif. Circle a moins souffert : la capitalisation de l’USDC a remonté après une chute fin janvier, à l’inverse de celle de son concurrent.

Jeremy Allaire, le PDG de Circle, s’est félicité de la progression de son entreprise, dont il a rappelé les ambitions :

Le 4e trimestre a marqué une nouvelle étape pour Circle, dans sa mission de construire une infrastructure adaptée à un système financier numérique programmable.

Source : Circle via Businesswire

