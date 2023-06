Polygon (MATIC) révèle sa version Polygon 2.0 – Quelles sont les nouveautés ?

Annoncée le 12 juin, Polygon 2.0 est une évolution de Polygon (MATIC), la célèbre solution de scalabilité d'Ethereum (ETH). L'ambition de Polygon Labs est claire : « construire la couche de valeur d'Internet », qui permettrait à n'importe qui « de créer, d'échanger et de programmer de la valeur », au même titre qu'Internet a permis à quiconque de créer et de partager de l'information.

1/ Our vision for Polygon is simple: to build the Value Layer of the Internet.

The Internet allows anyone to create and exchange information. The Value Layer allows anyone to create, exchange, and program value.

Enter Polygon 2.0: a blueprint to build the ultimate Value Layer. pic.twitter.com/9eYSr3H1L5

— Polygon (Labs) (@0xPolygonLabs) June 12, 2023