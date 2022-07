Polygon (MATIC) récupère une partie des projets de Terra (LUNA)

Pour rappel, Polygon avait commencé à faire les yeux doux aux projets de Terra à la fin du mois de mai. Ryan Wyatt, le PDG de Polygon Studios, annonçait ainsi à l’époque qu’il débloquait un fonds de plusieurs millions de dollars afin de soutenir les développeurs et les aider à migrer :

We have put together a multi-million dollar fund to provide relief to Terra developers to help them stay on their feet and migrate.

Today, it starts with us announcing our partnership with @OnePlanet_NFT, a premier marketplace on Terra coming to @0xPolygon exclusively.$MATIC pic.twitter.com/9MFF4xXoju

— Ryan Wyatt (@Fwiz) May 25, 2022