Polygon (MATIC) : 100 millions de dollars d'obligations tokénisées par Defactor Labs

S'il y a bien un avenir prometteur, c'est la tokénisation d'actifs réels sur la blockchain. La startup Defactor Labs a annoncé la tokénisation de 100 millions de dollars d'obligations sur la blockchain Polygon (MATIC). Cela permettra de rendre les investissements en obligations plus transparents, rapides, accessibles et moins couteux.

Des obligations traditionnelles émises sur Polygon (MATIC)

Malgré un contexte pesant pour l'industrie des cryptomonnaies, menacée par les multiples attaques du gendarme financier américain, quelques bonnes nouvelles continuent de pleuvoir de temps à autre et prouvent que rien ne semble pouvoir arrêter l'innovation.

Dans une récente annonce, la société irlandaise Defactor Labs a annoncé le lancement d'un projet de tokénisation de 100 millions de dollars d'obligations sur la blockchain Polygon (MATIC). Pour faire simple, une obligation est un titre financier traditionnel représentant un morceau de dette émise par une entreprise et permettant d'emprunter des capitaux.

Ce projet ambitieux est permis par un nouveau type de standard, les ERC-3643. Il permet d'embarquer toutes les règles juridiques et règlementaires nécessaires pour que le produit financier soit en conformité. C'est d'ailleurs le cabinet d'avocats réputé CMS qui a supervisé l'opération.

À noter que toute cette initiative a été surveillée et validée par Black Manta Capital Partners, qui a fourni sa licence de courtier en valeurs mobilières. Les Alpha Bonds pourront notamment être échangées directement sur leur marketplace.

👉 Pour approfondir : Comment acheter la crypto MATIC (Polygon) en 2023 ?

La crypto MATIC est disponible sur Binance -10% sur vos frais ?

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

La tokénisation, un secteur d'avenir ?

Si la technologie de la blockchain doit amener une révolution de notre monde, la tokénisation en serait certainement le porte-étendard. En quelques mots, ce concept consiste à diviser un actif du monde réel en un ou plusieurs morceaux et à les convertir en une représentation numérique inscrite sur la blockchain.

La tokénisation d'actifs du monde réel ouvre un vaste champ de possibilité, du monde de l'art à celui de l'immobilier, en passant par la finance traditionnelle. Justement, Defactor Labs entend révolutionner la manière d'échanger des titres financiers en y utilisant les avantages apportés par la blockchain.

Mais quel est l'intérêt ? D'abord, améliorer la fluidité et la transparence des investissements traditionnels dans les obligations. Alors qu'habituellement, cela nécessite de longues validations par un grand nombre d'intermédiaire, la blockchain permettra de le faire de manière automatisée via un smart contract, ce qui accélérera également le processus.

Par ailleurs, en éliminant ces intermédiaires traditionnels, la tokénisation réduit les frais associés à l'investissement dans les titres financiers. Enfin, le fractionnement des actifs en une multitude de tokens permettra de lever la barrière de cout à l'entrée et d'inclure un plus grand nombre d'investisseurs. En résultante, les entreprises auront moins de mal à trouver des investisseurs et ainsi à lever des capitaux.

👉 Sur le même thème : Découvrez RealT, la plateforme qui révolutionne l’immobilier grâce à la tokenisation

Investir dans l'immobilier avec la blockchain ? À partir de 50 $ seulement

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : Defactor Labs

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.