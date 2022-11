La nouvelle politique de confidentialité d’Uniswap révèle que la plateforme collecte certaines données sur les utilisateurs

Vous disiez Web3 ? Uniswap a mis à jour sa politique de confidentialité, et il semblerait que la plateforme d’échange décentralisée collecte plus de données qu’on pouvait l’imaginer. Le point sur ce que le DEX sait sur ses utilisateurs.

Uniswap collecte certaines données sur ses utilisateurs

La nouvelle politique de confidentialité d’Uniswap est largement passée inaperçue, et pour cause : elle a été publiée le 11 novembre dernier, en pleine affaire FTX. Mais nos confrères de The Block ont exhumé le document hier, et relevé quelques formulations qui pourraient bien poser question pour une partie de la communauté.

Sur son blog, Uniswap précise bien qu’elle ne collecte pas les « données personnelles, comme les prénoms et noms, adresses postales, dates de naissance, adresses email ou adresses IP ». C’est après tout là dessus qu’Uniswap a fait une partie de sa réputation, rien de surprenant à cela

Mais d’autres données sont collectées, et si elles ne relèvent pas des données personnelles, elles sont propres aux utilisateurs particuliers :

« [Les données] incluent des données on-chain publiques ainsi que certaines données off-chain limitées, comme le type d’appareil, la version du navigateur, etc. »

Selon Uniswap, ces données servent à prendre des décisions éclairées qui « améliorent l’expérience utilisateur ».

Surveillance des adresses utilisées

Outre ces collectes de données, Uniswap confirme qu’elle effectue une surveillance des adresses qui se lient à ses services, afin de repérer d’éventuelles transactions illicites :

« Nous collectons et enregistrons votre adresse sur la blockchain, qui est disponible de manière publique, pour en apprendre plus sur votre utilisation des Services et pour vérifier que votre portefeuille n’ait pas été associé à des activités illicites. »

On se rappellera que Uniswap avait fait partie des services qui avaient bloqué des adresses liées à Tornado Cash. Pour rappel, ce mixeur de cryptomonnaies avait fait l’objet de sanctions de la part des États-Unis. Le DEX montre donc que s’il propose un anonymat relatif à ses utilisateurs, il compte continuer à se soumettre à certaines injonctions.

Source : The Block



