Le Trésor américain poursuivi pour sa gestion de l'affaire Tornado Cash

Hier, on apprenait que la plateforme d’échange Bittrex devait payer une amende de 53 millions de dollars à deux sous-départements du Trésor américain. Aujourd’hui, c’est l’inverse qui se produit : le think tank CoinCenter a décidé d’assigner en justice l’institution. La raison ? Il estime que le Trésor a abusé de ses droits en interdisant l’utilisation de Tornado Cash.

Le directeur exécutif de CoinCenter, Jerry Brito, a annoncé cette initiative sur Twitter. C’est en particulier l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) qui est visé par cette plainte :

1/ Today Coin Center filed suit in federal district court against OFAC challenging its authority to sanction Tornado Cash immutable smart contracts.

