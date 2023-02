La plateforme de GameFi Agora dévoile ses collections de NFT sur Ethereum (ETH)

Dans l'optique de sa roadmap prometteuse pour l'année 2023, la plateforme de gaming blockchain Agora a lancé ses 2 collections de tokens non fongibles (NFT) « Genesis » sur les blockchains Ultra et Ethereum (ETH). Ces NFT, divisés en 3 niveaux de rareté, offrent de nombreux avantages pour leurs détenteurs, notamment l'éligibilité assurée à un airdrop de tokens AGA.

Cet article est écrit en partenariat avec Agora (en savoir plus)

Agora lance ses premières collections de NFT « Genesis »

Agora (AGA), la plateforme tout-en-un axée sur la GameFi, vient de lancer le second mint de sa collection « Genesis » à destination de la communauté Ethereum (ETH), et ce après son premier drop sur la marketplace Uniq d'Ultra.

Fruit de la collaboration de SwissBorg et de la plateforme Ultra, un écosystème de jeux vidéo structuré sur la blockchain, Agora se définit comme une passerelle visant à faire le lien entre finance décentralisée (DeFi) et le gaming blockchain. Le projet est encore jeune, mais est porté par des géants du secteur et affiche une roadmap prometteuse pour l'année 2023.

Pour tisser ce lien entre DeFi et GameFi, Agora propose son propre token, l'AGA, qui offre de multiples avantages au sein de son écosystème. Ces avantages comprennent, entre autres, la possibilité de le staker afin d'être récompensé avec les frais de transaction récoltés sur la plateforme, mais aussi avec des tokens esAGA et veAGA, qui offrent eux-mêmes certains bénéfices. Il est également possible de déposer des tokens AGA dans les pools de liquidité du protocole afin d'être récompensé en esAGA.

Par ailleurs, détenir des tokens AGA permet d'avoir un accès privilégié au launchpad d'Agora, lequel sera continuellement agrémenté avec des projets prometteurs soigneusement sélectionnés par les équipes du projet. Sa sortie est prévue dans le courant de l'année, en même temps que d'autres nouveautés.

Ainsi, après avoir lancé sa première collection de tokens non fongibles (NFT) « UOS » à la fin du mois de janvier avec succès, Agora réitère l'expérience avec une collection « ETH » afin de se rapprocher de la communauté Ethereum.

👉 Pour en savoir plus, visitez le site d'Agora

Comment se procurer les NFT Agora ?

Le premier mint débuté à la fin du mois de janvier étant désormais clôturé, il est encore possible de se procurer des NFT de la seconde collection « ETH » sur la page dédiée. Les 2 collections de NFT totalisent 3 niveaux de rareté, dont le Tier 3 « Hydra », le plus rare, qui est désormais exclusivement disponible sur le marché secondaire via la marketplace Uniq.

Ce dernier permet, entre autres, d'avoir une éligibilité assurée à un airdrop de tokens AGA proportionnel à son prix de vente, l'accès à des événements physiques exclusifs, un early access aux futurs services d'Agora, notamment son launchpad et son exchange décentralisé (DEX), ainsi qu'un boost de récompense inhérent aux dépôts de liquidités sur le protocole.

Le NFT Tier 2 « Medusa », proposé au prix de 0,24 ETH, offre de nombreux avantages, notamment l'éligibilité à l'airdrop de 10 800 tokens AGA, l'accès aux événements physiques, le boost sur les récompenses, ainsi que l'accès aux événements physiques d'Agora.

Enfin, le NFT Tier 1 « Minotaur », proposé au prix de 0,165 ETH, offre les mêmes avantages que le Tier 2, mais avec un airdrop de 6 250 tokens AGA. Notez que ce dernier est encore disponible sur le marché primaire.

Notez que pour les tokens AGA offerts proportionnellement à la valeur de chaque NFT, ces derniers sont distribués sur la base de leur valeur au seed round, soit 0,04 dollar (au lieu de 0,16 dollar lors de la future distribution sous forme d'Initial Dex Offering). Il s'agit d'une opportunité conséquente, ces tarifs étant habituellement réservés aux investisseurs privés.

👉 Pour en savoir plus sur les avantages des NFT Agora

Pour les NFT Minotaur et Medusa, ces 2 appartenant à la collection « ETH » d'Agora, vous pourrez les retrouver sur le marché secondaire OpenSea. L'écosystème Agora, propulsé par Ultra et SwissBorg, n'en est encore qu'à ses balbutiements, alors posséder l'un de ces NFT pourrait potentiellement s'avérer intéressant lorsque celui-ci sera développé.

Afin de rester au courant de l'actualité d'Agora et de connaitre les dates de sortie de ses futurs produits, notamment son launchpad et son DEX, nous vous invitons à suivre le projet sur Twitter et à rejoindre son groupe Discord. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les différents avantages des NFT, retrouvez l'article de blog d'Agora à ce sujet.

👉 Rendez-vous sur la page de mint Agora

