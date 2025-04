Le piège de la dette française est-il en train de se refermer ?

Avec une dette qui dépasse les 3 300 milliards d’euros, François Bayrou tire la sonnette d’alarme. Le Premier ministre parle d’un « piège dangereux » et refuse d’augmenter les impôts ou de s’endetter davantage. Reste à savoir si cette méthode pourra résister à la fragmentation politique et à la défiance croissante, en France comme à l’international.

Réformes et coresponsabilité : un pari risqué pour l’exécutif

Alors que le premier ministre François Bayrou dresse un constat alarmant sur la situation budgétaire de la France, plusieurs indicateurs semblent confirmer cette prise de conscience à l'international.

Lors de la réunion du « comité d'alerte sur le budget », François Bayrou a qualifié la dette du pays de « piège dangereux, potentiellement irréversible ». Face à ce constat, le chef du gouvernement a écarté d'office 2 solutions qu'il estime intenables : la hausse des impôts et un supplément d'emprunt.

Afin de répondre à ces ambitions, le gouvernement se fixe 4 grandes orientations : « indépendance en matière de défense, retour aux 3 % de déficit en 2029, refondation de l'action publique et vitalité économique ».

Alors que l'examen du budget aura lieu en automne au Parlement, le premier ministre a annoncé vouloir accélérer le calendrier habituel et élaborer un budget pour 2026 avant le 14 juillet.

Lors de cette prise de parole, François Bayrou a souhaité amorcer cette méthode de « coresponsabilité » qui lui est chère, selon ses mots « seule une prise de conscience de nos concitoyens [...] peut soutenir une action déterminée ».

Il finira par reconnaitre que face à « la montagne de difficultés que notre pays doit affronter », le paysage politique français est fracturé et tourmenté.

L’impératif budgétaire à l’heure des fractures politiques

Cette fragilité structurelle n'est pas passée inaperçue à l'international puisque l'agence de notation Moody's n'a pas souhaité actualiser la note de la France suite à sa révision périodique.

Cette dernière a qualifié le gouvernement français de « fragile », ce dernier ne disposant pas d'une majorité claire au Parlement laisse planer le doute « concernant l’orientation politique à moyen terme du gouvernement », a expliqué cette dernière.

En décembre dernier, l'agence de notation avait rétrogradé la France en anticipant des « finances publiques du pays vont être substantiellement affaiblies dans les années à venir » en raison de la « fragmentation politique » qui risque « d’entraver la consolidation fiscale » du pays.

La guerre commerciale qui sévit actuellement est venue amplifier un risque de dégradation de la conjoncture économique. Cette incertitude économique a fait revoir à la baisse la prévision gouvernementale de croissance pour 2025 au même niveau que celle de la Banque de France, soit 0.7 %.

C'est malgré tout un effort budgétaire de 40 milliards d'euros qui a été annoncé pour réduire le déficit public de 5,4 % du PIB en 2025 à 4,6 % en 2026. Amélie de Montchalin, la ministre des comptes publics a par ailleurs exprimé la volonté du gouvernement de « réduire la dépense, le faire sans tronçonneuse ».

Ce budget proposé est voué à l'impopularité et le 1er ministre l'a bien compris, c'est pour cela qu'il tente de partager le fardeau de ce budget en recourant à un vocabulaire catastrophique, cela dans le but de capter l'attention des français.

Quand la France dépense comme une cigale dans un monde qui vacille

Voici les raisons qui ont poussé l'Heritage Foundation à attribuer un score nul à la France en ce qui concerne la caractéristique des dépenses du Gouvernement sur l'indice de liberté économique. En effet, la France dépasse de 0.3 points les dépenses triennales (≥ 58 % requis) pour recevoir la qualification « niveaux extraordinairement élevés de dépenses publiques ».

12 libertés économiques : la taille du Gouvernement et ses dépenses publiques

Dans l'encart d'information, il est rappelé que les dépenses publiques ont un impact majeur sur la liberté économique et que « les dépenses publiques excessives qui entraînent des déficits budgétaires chroniques et l'accumulation de la dette publique sont l'un des plus graves freins au dynamisme économique ».

À l'heure où la dette de la France s'impose comme une réalité incontournable et les clivages s'approfondissent, la France saura-t-elle se réformer et faire preuve de lucidité ? Est-ce que l'épargne des Français pourrait être mobilisée pour éponger cette dette ?

Si la réflexion vous intéresse, découvrez notre vidéo sur la question :

Sources : Le Monde , Heritage Foundation , Le Figaro

