Pendant que le Bitcoin stagne, l'or continue son envolée spectaculaire – Récap crypto de la nuit du 27 au 28 janvier 2026

La nuit a été marquée par de fortes tensions sur les marchés et des réajustements institutionnels majeurs, entre la montée de l’or, les controverses législatives autour des cryptos et les flux contrastés des ETF. Ethereum et Ripple affichent quant à eux de nouveaux signaux d’activité institutionnelle.

L’or s’envole, Tether renforce son lien avec le métal précieux

L’or a atteint 5 200 dollars, confirmant un important transfert de capitaux. Dans le même temps, Tether se positionne comme un acteur majeur sur ce marché : selon Bloomberg, la société détient plus de 140 tonnes d’or conservées dans un bunker nucléaire, soit la plus grande réserve d’or connue hors États et banques. Son PDG, Paolo Ardoino, a déclaré vouloir faire de Tether une « banque centrale de l’or » dans un contexte de remise en cause du dollar comme monnaie de référence mondiale.

Coinbase se retire du Clarity Act

Le vice-président de Coinbase a annoncé le retrait du soutien de l’entreprise au projet de loi sur les cryptomonnaies au Sénat, en raison de « problèmes critiques » dans le texte. Cette décision a provoqué la colère de la Maison Blanche. Brian Armstrong a rappelé la nécessité d’une réglementation claire, préférant « pas de loi plutôt qu’une mauvaise loi », sur fond de rivalité entre finance traditionnelle et crypto autour des rendements des stablecoins. Parallèlement, le gouvernement des Bermudes prévoit une économie entièrement on-chain avec Coinbase et Circle.

Standard Chartered alerte sur le risque des stablecoins

Standard Chartered a averti que les stablecoins pourraient faire peser un risque allant jusqu’à 500 milliards de dollars sur les dépôts bancaires américains d’ici fin 2028. La banque redoute une fuite de capitaux hors du système bancaire traditionnel, alors que des institutions comme Goldman Sachs s’intéressent à la tokenisation et aux stablecoins.

Le Dakota du Sud prêt à investir dans Bitcoin

Le Dakota du Sud a présenté un projet de loi visant à autoriser l’État à investir dans Bitcoin. Cette initiative intervient alors que 60 % des grandes banques américaines se sont ouvertes au BTC et qu’UBS envisage de proposer Bitcoin et Ether à ses clients fortunés. Le contexte est marqué par un intérêt accru du secteur privé pour l’actif, mais aussi par des défis opérationnels pour les mineurs américains, contraints de débrancher leurs machines en pleine tempête hivernale, provoquant une baisse du hashrate.

Ripple mise sur la trésorerie numérique

Ripple a lancé « Ripple Treasury » via GTreasury, une plateforme de gestion de trésorerie qui allie infrastructures financières traditionnelles et actifs numériques. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie institutionnelle de Ripple, qui privilégie les acquisitions — près de 4 milliards de dollars en 2025 — à une introduction en bourse. Le contexte macroéconomique est également soutenu par les prévisions d’Ark Invest sur la croissance des actifs numériques d’ici 2030.

Ethereum bat un record d’activité

Le nombre de portefeuilles actifs Ethereum a atteint un record historique de 175,5 millions, selon Santiment. L’année 2026 a déjà vu l’ajout de 5,16 millions de nouveaux portefeuilles, soutenus par l’intérêt croissant pour le staking et la diminution de l’offre sur les plateformes d’échange. Les frais de transaction sont tombés à leur plus bas niveau depuis mai 2017, dans un contexte de regain d’activité après la mise à jour Fusaka.

Flux contrastés pour les ETF crypto

Le 27 janvier, les ETF spot Solana (SOL) et XRP ont enregistré respectivement des entrées nettes de 1,87 et 9,16 millions de dollars, tandis que Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ont connu des sorties de 147,37 et 63,53 millions de dollars. Ces mouvements contrastés confirment la rotation des capitaux entre grandes capitalisations et altcoins, après une période de retraits massifs sur les ETF BTC et ETH.

