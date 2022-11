Le PDG de Crypto.com se veut rassurant et dément les rumeurs ambiantes

En réponse aux bruits de couloir qui trainent depuis quelques jours, Kris Marszalek, le PDG de Crypto.com, s'est exprimé afin de rassurer les investisseurs. Il affirme qu'un audit des réserves de Crypto.com est en cours afin de prouver la transparence et la bonne santé de l'exchange.

Crypto.com finalement en sécurité ?

Kris Marszalek, le PDG de Crypto.com, a tenu à clarifier la situation face aux rumeurs évoquant une crise de liquidité au sein de l'exchange de cryptomonnaies suite à l'affaire FTX.

Effectivement, des bruits de couloir ont laissé dire que Crypto.com était exposée à plus d'un milliard de dollars sous forme de stablecoins sur FTX à l'heure de son effondrement. Dans un direct donné sur YouTube, Kris Marszalek affirme que ce milliard de dollars a bel et bien été transféré vers FTX, mais sur une période de 12 mois.

De plus, selon lui, lorsque FTX a décidé de mettre les retraits à l'arrêt, Crypto.com y était exposée seulement de 10 millions de dollars. Il ajoute que FTX a effectivement reçu certain des ordres de ses clients, dans la mesure où la plateforme était l'une des seules possédant une liquidité conséquente pour certaines cryptomonnaies. « Ce sont les faits, et tout le reste n'est que du FUD », précise t-il.

Il affirme également que Crypto.com n'a jamais utilisé son propre token (le CRO) comme collateral, contrairement à FTX et son FTT, qui constitue d'ailleurs la cause principale de son effondrement récent.

Et par-dessus le marché, nous avons récemment appris que Crypto.com avait envoyé par erreur 400 millions de dollars sous forme d'Ether (ETH) à l'exchange Gate.io, une nouvelle qui n'aura pas aidé à restaurer la confiance des investisseurs envers les exchanges centralisés. Selon le PDG de Crypto.com, les fonds n'ont jamais été en danger bien qu'il y ait bel et bien eu une erreur, dans la mesure où les adresses de destination doivent être whitelistées et approuvées :

« Les fonds ne risquaient pas d'être perdus. Le système ne nous permettait pas d'envoyer de l'argent quelque part où il ne pourrait pas être récupéré. »

Bientôt un audit externe pour la plateforme

Afin de faire preuve de transparence à une heure où la confiance des investisseurs en cryptomonnaies est à un plus bas historique, Crypto.com a publié les différentes adresses de ses cold wallets contenant du Bitcoin (BTC), de l'ETH ou d'autres tokens ERC-20.

Les adresses en question font état de 53 024 BTC et 391 564 ETH, soit un total d'environ 3 milliards de dollars combiné aux autres cryptomonnaies détenues par Crypto.com.

Selon le communiqué relatif à la transparence des réserves de l'entreprise, cette dernière assure qu'un audit de sa trésorerie est engagé auprès d'un cabinet d'externe afin de publier une preuve de réserves dans les prochaines semaines. Dans le communiqué, Crypto.com encourage les autres exchanges à en faire de même, faisant ainsi écho à Changpeng Zhao, le PDG de Binance, qui avait émis le même conseil.

Cet après-midi, les capacités de retraits du site ont été légèrement impactées par un nombre important de retraits simultanés. Toutefois, aux alentours de 18h, Kris Marszalek a annoncé via Twitter que les retraits fonctionnaient normalement.

