Le PDG de BlackRock est optimiste sur l'approbation de l'ETF Ethereum spot, même si l'ETH était classé comme security

Sur le plateau de Fox Business hier soir, Larry Fink, le PDG de BlackRock, s'est montré optimiste quant à l'approbation de son ETF Ethereum spot par la Securities and Exchange Commission (SEC).

Cette dernière s'est montrée particulièrement sévère à l'égard de cryptomonnaies au cours des derniers mois, exigeant une classification des actifs numériques en tant que security, ou titre financier en français. Au mois de juin 2023, la SEC avait classé plusieurs cryptomonnaies en tant de titres financiers, dont le SOL de la blockchain Solana et le MATIC de la blockchain Polygon.

Jusqu'à maintenant, un flou était resté sur le cas de l'ETH qui n'a pas encore reçu de classification claire de la part du gendarme financier étatsunien.

Cependant, la semaine dernière, Fortune a cité des sources anonymes selon lesquelles la SEC a approché des entreprises associées à la Fondation Ethereum. L'objectif de ces enquêtes serait d'explorer leurs relations avec l'organisation, afin de préciser le statut de l'Ether et d'envisager son éventuelle classification comme titre financier.

D'après plusieurs analystes, une classification de l'Ether en tant que valeur mobilière pourrait gravement nuire aux perspectives d'approbation des ETF Ethereum spot. Larry Fink, cependant, ne partage pas cette opinion.

Lors de son passage sur Fox Business, le PDG de BlackRock était interrogé au sujet des rumeurs entourant la classification de l'Ether comme valeur mobilière, il a réagi en déclarant :

En plus de la candidature de BlackRock, 7 autres gestionnaires d'actifs sont en attente de la décision de la SEC

Durant la même apparition sur Fox Business, Larry Fink a partagé ses impressions sur Bitcoin, exprimant sa surprise quant au succès rencontré par son ETF Bitcoin spot, notamment étonné par la forte demande émanant des investisseurs particuliers.

Il a déclaré :

Je suis très optimiste quant à la viabilité du Bitcoin, cela me surprend de voir à quel point il monte. Nous créons maintenant un marché qui a plus de liquidité, plus de transparence, et je suis agréablement surpris, je n'aurais jamais pu le prédire que nous allions voir ce type de demande venant des particuliers.