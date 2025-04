PayPal va proposer 3,7 % de rendements sur son stablecoin PYUSD pour doper son adoption

3,7 % de rendements annuels : c'est ce que souhaite proposer PayPal aux détenteurs de son stablecoin, le PYUSD. Alors que la guerre des stablecoins fait rage désormais bien au-delà du seul secteur crypto, PayPal compte bien tirer son épingle du jeu.

Une stratégie offensive pour stimuler l’usage du PYUSD

L'entreprise spécialisée dans les services de paiements PayPal a annoncé qu’elle offrirait un rendement annuel de 3,7 % aux utilisateurs américains détenant son stablecoin PYUSD, et ce à partir de l’été 2025.

Le rendement sera calculé quotidiennement et versé chaque mois - en PYUSD - directement dans les portefeuilles PayPal ou Venmo des détenteurs. L’objectif de PayPal est clair : encourager l’utilisation active du stablecoin sur ses plateformes de paiement, face à une concurrence de plus en plus intense.

🪙 Qu'est-ce qu'un stablecoin et comment ça fonctionne ?

« Nous voyons les stablecoins comme les futurs rails du paiement numérique, mais nous sommes conscients que cela prendra du temps », a déclaré Jose Fernandez da Ponte, vice-président de PayPal en charge de la blockchain et des actifs numériques. Le PDG Alex Chriss a quant à lui souligné que ces initiatives visent à réduire les coûts et accélérer les paiements dans l’ensemble de l’écosystème PayPal.

Lancé en août 2023 en partenariat avec Paxos Trust, le PYUSD est adossé à des réserves en dépôts bancaires, bons du Trésor à court terme et équivalents de trésorerie. Bien que PayPal ait été le premier acteur de paiement traditionnel à lancer un stablecoin, le PYUSD reste encore loin derrière les leaders du secteur en termes d’adoption.

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Un marché plein à craquer

Malgré ses ambitions, le PYUSD pèse environ 873 millions de dollars, contre 145,3 milliards pour l'USDT de Tether, leader du secteur. Le stablecoin de PayPal a brièvement franchi le seuil du milliard de dollars à l’été 2024, avant de refluer.



Face à cette domination écrasante, PayPal mise désormais sur la transparence, la conformité réglementaire et le rendement, pour se différencier. Une stratégie qui n'est pas sans rappeler Circlet et son USDC, 2e stablecoin le plus capitalisé du marché.

🗞️ Circle, Coinbase et BitGo s’apprêtent à demander une licence bancaire – voici pourquoi cela pourrait poser problème

PYUSD n’est pas seul sur ce créneau : Coinbase propose déjà des récompenses sur l’USDC, et Circle a annoncé récemment une infrastructure de paiement transfrontalier basée sur les stablecoins. De leur côté, Stripe, Revolut, Robinhood et Fidelity explorent ou testent leurs propres initiatives.

Enfin, PayPal continue d’étendre son offre crypto : les utilisateurs américains peuvent désormais acheter, vendre ou transférer du LINK de Chainlink et du SOL de Solana via la plateforme.

Commencez votre aventure crypto avec notre guide pas-à-pas

Publicité

Source : Bloomberg

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital