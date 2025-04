Circle dévoile son nouveau réseau de paiements et de transferts transfrontaliers

Circle, la firme derrière l’USDC, frappe fort depuis le sommet du One World Trade Center. La société a décidé de revenir à ses racines : le paiement peer-to-peer. Elle dévoilera demain une nouvelle solution de paiements qui pourrait bouleverser le secteur, en visant rien de moins que les géants historiques comme Visa et Mastercard.

Circle entame un retour aux sources

Ce mardi 22 avril, Circle lancera officiellement un nouveau réseau de paiements et de transferts transfrontaliers, selon une invitation à cet évènement consultée par Coindesk. L’événement se déroulera depuis les bureaux de la firme, perchés au 87e étage du One World Trade Center à New York, devant un parterre de banques, fintechs, prestataires de services de paiement et partenaires stratégiques de l’USDC. De quoi mettre en lumière la nouvelle ambition du géant du stablecoin : reprendre sa place de leader dans le domaine des paiements numériques.

La société, qui gère actuellement plus de 60 milliards de dollars via son stablecoin USDC, entend tirer parti des nouvelles régulations internationales sur les stablecoins, qui permettent à ce marché de s'élarir de plus en plus. Pour les spécialistes du secteur, cette annonce est un retour aux sources logique pour Circle. Si la société a su s’adapter au fil des années, elle est toujours fidèle à son ADN : faciliter les transactions monétaires mondiales grâce à la blockchain.

Selon une source proche du projet, « Circle lance un réseau de paiements visant d’abord les transferts de fonds, mais dont l’ambition finale est de rivaliser avec Mastercard et Visa ». Si cela peut paraître très ambitieux, la déclaration témoigne de l’envergure du projet.

Le stablecoin USDC prêt à révolutionner les transferts internationaux

Cette nouvelle stratégie de Circle intervient dans un contexte où les stablecoins se font une place de plus en plus importante dans le paysage financier mondial, comme le soulignait un rapport de la société de capital-risque Andreessen Horowitz, publié le 10 avril dernier :

Tout comme WhatsApp a transformé le secteur des appels téléphoniques internationaux coûteux, les paiements blockchain et les stablecoins transforment les transferts d'argent mondiaux.

La technologie derrière l’USDC est ainsi en pleine démocratisation, souligne Fireblocks à Coindesk dans une interview du jour :

Des milliards sont déjà déplacés par des prestataires de services de paiements qui utilisent des stablecoins comme l’USDC ou l’USDT pour des paiements transfrontaliers.

En parallèle, Circle continue de préparer son introduction en Bourse aux États-Unis, même si cette opération a dû être repoussée. Les détails de ce nouveau projet de Circle seront donc dévoilés demain, à l'issue de la conférence donnée par la société.

Source : Coindesk

