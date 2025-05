Pavel Durov accuse la France de lui avoir demandé de supprimer des comptes Telegram liés aux élections roumaines

Les renseignements français ont-il demandé à Pavel Durov de supprimer des comptes en lien avec le parti conservateur de Roumanie ? Oui, selon le PDG de Telegram, qui fait face à un fort déni de la part du ministère de l’Intérieur. Que sait-on pour l’instant ?

Pavel Durov accuse les renseignements français de s’immiscer dans les élections roumaines

Le message posté sur X par Pavel Durov ce dimanche a fait l’effet d’une petite bombe. Le PDG de Telegram accuse en effet les renseignements français de lui avoir fait des demandes d’ordre politique :

Ce printemps, au Salon des Batailles de l’Hôtel de Crillon, Nicolas Lerner, chef des services de renseignement français, m’a demandé de bannir les voix conservatrices en Roumanie avant les élections. J’ai refusé. Nous n’avons pas bloqué les manifestants en Russie, en Biélorussie ou en Iran. Nous n’allons pas commencer à le faire en Europe.

Pour rappel, les élections roumaines se sont tenues sous hautes tension ce weekend : les premières avaient été annulées à cause d’accusations d’ingérence russe chez les conservateurs. La 2e session de vote se tenait donc ce weekend et a conduit à l’élection du candidat proeuropéen Nicusor Dan.

Le déni ferme du ministère de l’intérieur français

Face à ces accusations, le ministère de l’Intérieur français a réagi, niant toute intervention :

Des allégations totalement infondées circulent sur Telegram et Twitter concernant une prétendue ingérence de la France dans le scrutin présidentiel roumain. La France rejette catégoriquement ces allégations et appelle chacun à la responsabilité et au respect de la démocratie roumaine.

Selon le communiqué français, la seule ingérence réelle ayant eu lieu serait celle qui a conduit à l’annulation de la première élection :

Les récentes accusations contre la France ne sont qu’une manœuvre de diversion face aux réelles menaces d’ingérences qui visent la Roumanie. La France appelle tous les acteurs politiques roumains à la responsabilité et la défense de la démocratie.

Rappelons également un autre élément de contextualisation : la France et Pavel Durov sont loin d’être en bons termes, ce dernier ayant été arrêté et mis en examen à l’été 2024. Le PDG de Telegram est accusé de ne pas en avoir fait assez pour contrôler le contenu illicite présent sur son réseau de messagerie. C’est donc une étape de plus dans les tensions qui opposent Pavel Durov au gouvernement français.

Source : Pavel Durov via X

