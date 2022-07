Paris sportifs : Le PDG de Sorare s’exprime sur la mise en garde de l’Autorité nationale des jeux (ANJ)

Alors que le jeu blockchain de fantasy football Sorare est sous la surveillance de l’Autorité nationale des jeux, Nicolas Julia, le PDG de la plateforme, a pris la parole sur ses réseaux sociaux. Il a exprimé sa conviction dans le caractère disruptif de son projet Web3, ainsi que son ouverture à la discussion avec les régulateurs.

Nicolas Julia, PDG de Sorare, s’exprime sur la question des paris sportifs

Vendredi, le PDG et co-fondateur de Sorare, Nicolas Julia, est revenu sur la mise en garde exprimée par l’Autorité nationale des jeux (ANJ). En effet, cette dernière mène l’enquête, pour tenter de savoir si le jeu blockchain de fantasy football représente, ou non, une forme de paris sportifs déguisés.

Lorsqu'une entreprise invente un nouveau modèle en se fondant sur une technologie naissante (ici le web3), et connaît le succès, il n'est pas surprenant que cela soulève des questions. C’est un des signes qui démontre que nous faisons bouger les lignes.

Si certains arguments de l’ANJ peuvent s’entendre, il pourrait être malavisé de faire des raccourcis trop hâtifs. Toutefois, le PDG de Sorare a exprimé sa compréhension quant aux interrogations que peuvent avoir les régulateurs et c’est d’ailleurs pour cela qu’il privilégie l’éducation de ceux-ci :

« Ces questionnements relèvent du bon fonctionnement du débat démocratique nécessaire face à l’évolution du monde et à l’émergence de nouvelles technologies qui révolutionnent des centres d’intérêt vieux comme l’humanité. […] Nous échangeons d’ailleurs avec les régulateurs dans une démarche proactive qui vise à expliquer ce que nous sommes (et ne sommes pas) depuis les premiers jours. »

En outre, Nicolas Julia revient sur la notion d’entière propriété de ces cartes. Cette pleine propriété est rendue possible grâce aux tokens non fongibles (NFT) et notons que cela s’oppose à l’idée des paris où une somme engagée est potentiellement définitivement perdue.

D’autre part, l’une des possibilités permises par la révolution du Web3 est la suppression des frontières entre diverses applications :

« Par ailleurs, ces cartes peuvent non seulement être utilisées sur notre plateforme, mais aussi dans une diversité d’applications et plateformes tierces, et resteront la propriété des utilisateurs. »

La nécessaire coopération avec les différentes autorités

Nous pouvons ajouter que le fait de payer, pour espérer être éligible à des récompenses supplémentaires sur Sorare, est entièrement au choix de l’utilisateur. Il est en effet possible de découvrir le jeu gratuitement.

Nicolas Julia avance également que « de solides arguments juridiques » confortent Sorare dans l’idée que leur proposition de valeurs est totalement inédite et n’entre dans aucun cadre existant. C’est aussi valable pour d’autres acteurs français et européens construisant le Web 3.0.

Cet état de fait ne doit pas être vu comme un argument pour dire que notre écosystème doit être exempt de régulation. Au contraire, c’est un appel au dialogue et à la concertation :

« Ne nous méprenons pas : il est normal que des règles s’appliquent à cette nouvelle catégorie que nous avons créée depuis la France, et c’est l’objet de nos discussions proactives avec les régulateurs. Ces règles doivent simplement correspondre à ce que nous sommes, et non pas à ce que nous ne sommes pas. »

Comme toute innovation technologique, le Web3 devra passer par cette phase de doutes, exprimés par les régulateurs et le grand public, avant de s’imposer comme une évidence dans l’esprit collectif. Ainsi, il est normal que des acteurs comme Sorare et de nombreux projets blockchains, jouent le rôle de pionniers.

