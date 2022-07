L’Autorité de régulation des paris sportifs aurait envoyé une mise en garde à Sorare

Sorare dans le collimateur de l’Autorité nationale des jeux (ANJ) ? Selon une information de nos confrères de BFM, la licorne française aurait reçu un avertissement. Qu’est-ce que cela pourrait dire pour l’avenir de l’entreprise ?

Sorare accusé de proposer des paris sportifs

L’avertissement serait une première étape pour l’Autorité nationale des jeux. Elle demande ainsi officiellement à Sorare de prouver que sa plateforme ne propose pas des paris sportifs déguisés. Pour rappel, Sorare fonctionne en proposant des cartes – sous forme de NFTs – qui permettent à leurs détenteurs de participer à des tournois virtuels.

Les cartes prennent et perdent de la valeur en fonction des performances du joueur dans la vie réelle. Ce lien avec les « vrais » joueurs est le point qui a suscité les interrogations de l’autorité française, qui y voit un système de paris détourné. Les utilisateurs doivent en effet payer pour accéder au jeu, et espérer gagner de l’argent, selon Frédéric Guerchoun, qui a été interrogé par BFM :

« Pour qu’il existe un jeu d’argent, il faut une offre faite au public, un gain en nature ou en numéraire, ainsi qu’un sacrifice financier. À nos yeux, le sacrifice financier tel que l’entend la jurisprudence, c’est une dépense. Or dans le cas de Sorare, il est impératif d’acheter des cartes pour participer. »

Sorare se défend bien sûr de cette interprétation. L’entreprise argumente que les « mises » des utilisateurs ne sont aucunement liées à des matchs réels, et donc que c’est un non-sens de les considérer comme des paris sportifs. Par ailleurs, à l’inverse d’un pari, l’utilisateur conserve les actifs qu’il a engagés (les NFTs) et peut les remettre en jeu :

« Lorsqu’une carte Sorare est jouée dans notre jeu de fantasy, elle n’est jamais perdue. Cette carte peut être jouée 1 fois ou 500 fois, lors de la première saison comme lors de la dixième saison ».

Qu’est-ce que cela changerait pour Sorare ?

Reste que cela pourrait représenter une jolie épine dans le pied de Sorare. La licorne française, qui a connu une ascension fulgurante l’année dernière, a récemment signé de très grands noms du football, à l’instar de Kylian Mbappé, ou plus récemment Zinédine Zidane. De quoi évidemment attirer l’attention du régulateur.

Si l’ANJ considérait que la plateforme propose en réalité des paris sportifs, les conséquences pourraient être lourdes pour Sorare. L’entreprise ferait face à une fiscalité beaucoup moins avantageuse… Et elle devrait muscler son processus d’inscription, les paris sportifs étant particulièrement régulés en France. Par ailleurs, cela la ferait tomber de facto dans la même cour que de grands concurrents, qui s’ils ne proposent pas les mêmes services ont des équipes marketing particulièrement affûtées.

Pour l’instant, Sorare n’a pas officiellement communiqué sur le sujet. On suivra cependant la suite de cette affaire, qui pourrait bien venir perturber un secteur des cryptomonnaies particulièrement dynamique.

Source : BFM

