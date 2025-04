Pâques : le système bancaire s’arrête, mais une solution ouverte 24/7 prend le relais

Ce week-end de Pâques, les virements entre banques sont suspendus. Un rappel concret des limites du système bancaire traditionnel, encore soumis aux horaires et aux jours fériés. Pourtant, une alternative existe : accessible à tous, disponible en continu, et conçue pour fonctionner sans interruption, même quand les banques ferment.

Une alternative moderne face aux limites d’un système bancaire vieillissant

Ce week-end, vos virements sont en pause. Pourquoi ? Parce que les banques, même à l’ère numérique, dorment encore pendant les jours fériés. Mais une solution existe. Elle, ne dort jamais.

À l’ère du tout numérique, il peut sembler étonnant que notre argent dépende encore d’horaires de bureau. Pourtant, le système bancaire reste figé dans une logique centralisée, lente et coûteuse. Il repose sur l’euro, une monnaie émise par des banques centrales, contrôlée par des institutions politiques, et dont la gestion inflationniste grignote petit à petit l’épargne des citoyens.

Mais ce n’est pas seulement la monnaie qui pose problème. C’est la manière dont elle circule : une cascade d’intermédiaires, des frais à chaque étape, des confirmations lentes, et une exigence constante de confiance envers des acteurs centralisés. Même envoyer de l’argent reste conditionné à des horaires, des validations, et des fermetures planifiées.

🪙 Dans un environnement financier incertain et limitant, découvrez le Bitcoin

Heureusement, le XXIe siècle a vu naître une alternative. En 2009, Satoshi Nakamoto lance Bitcoin, un protocole qui permet à chacun d’envoyer de la valeur de manière directe, sans tiers de confiance et sans interruption.

Reposant sur un réseau décentralisé de nœuds qui conservent l’intégralité du registre des transactions, et sécurisé par des ordinateurs de minage effectuant un travail de calcul intensif, Bitcoin est avant tout une infrastructure monétaire résiliente.

Il permet à ses utilisateurs de résister à la censure bancaire, de renforcer leur vie privée, d’échapper au contrôle étatique et de s’appuyer sur un actif anti-fragile, conçu pour contrer la dévaluation monétaire.

Des ONG aux États, en passant par les particuliers dans des zones de crise, cette alternative a déjà prouvé son efficacité. Wikileaks, des femmes afghanes, ou encore l’Ukraine ont pu recevoir des fonds, sans dépendre d’aucun système bancaire.

Investissons : toutes les ressources essentielles de l'investisseur averti

Publicité

Un système bancaire encore dépendant des jours fériés et des week-ends

À l’occasion de Pâques, comme chaque année, les virements entre différentes banques sont suspendus. Cette interruption a débuté jeudi à 18h00 et se prolongera jusqu’au mardi 22 avril à 2h30. Le même scénario se répétera dans 2 semaines, à l’occasion du 1er mai.

Ce blocage temporaire des transactions est lié à la fermeture du système de paiement Target2, utilisé pour les échanges interbancaires au sein de la zone euro. Mis en place en 2008, Target2 est inactif tous les week-ends, ainsi que certains jours fériés, dont le Vendredi saint et le lundi de Pâques.

📰 À lire également dans l'actualité – À Panama City, les citoyens peuvent désormais payer leurs impôts en BTC et ETH

En 2024, cette fermeture avait même entraîné des retards dans le versement des salaires et des paiements entre entreprises. Cette année, la Fédération bancaire française (FBF) se veut rassurante : de tels désagréments ne devraient pas se reproduire.

Dans le même temps, l’adoption de Bitcoin prend une nouvelle dimension. De plus en plus d’entreprises et même certains États commencent à constituer des réserves stratégiques en BTC. Cette évolution témoigne d’une maturité croissante, positionnant Bitcoin non plus comme un simple actif spéculatif, mais comme une infrastructure monétaire crédible, capable de se substituer à des institutions parfois défaillantes et limitées.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Fédération bancaire française (FBF)

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital