OpenSea se sépare de 20 % de son personnel, invoquant une « instabilité macroéconomique »

Le bear market continue son œuvre : aujourd'hui, c'est la plateforme de tokens non fongibles (NFTs) OpenSea qui semble en être affectée, avec pour conséquence de devoir se séparer de 20 % de son personnel. L'annonce a été faite via Twitter par Devin Finzer, co-fondateur et PDG de la société.

Today is a hard day for OpenSea, as we’re letting go of ~20% of our team. Here’s the note I shared with our team earlier this morning: pic.twitter.com/E5k6gIegH7

— Devin Finzer (dfinzer.eth) (@dfinzer) July 14, 2022