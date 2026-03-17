OpenSea repousse le lancement du token SEA – Récap crypto de la nuit du 16 au 17 mars 2026

Bitcoin repasse les 75 000 $, tandis que la SEC multiplie les initiatives réglementaires. Hester Peirce appelle au dialogue sur la tokenisation et OpenSea reporte le lancement de son token SEA.

Bitcoin a frôlé les 76 000 dollars

Le Bitcoin a brièvement frôlé les 76 000 dollars avant de rechuter légèrement. Une hausse portée par les achats massifs de Strategy, qui a ajouté 22 337 BTC à sa trésorerie, et par les entrées nettes des ETF spot.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

La SEC clarifie son cadre réglementaire

Selon le Wall Street Journal, la SEC prépare une proposition pour supprimer les obligations de publication trimestrielles. En parallèle, elle souhaite limiter la règle 15c2-11 aux seules actions, retirant les cryptomonnaies de son champ d’application.

Appel au dialogue sur la tokenisation

La commissaire de la SEC, Hester Peirce, a invité les entreprises développant des projets de tokenisation ou de nouveaux ETF à dialoguer directement avec les régulateurs.

Bitcoin et la résistance à l’IA et au quantique

Michael Saylor a affirmé que Bitcoin est immunisé contre les perturbations de l’intelligence artificielle en tant que « capital numérique ». Chamath Palihapitiya a cependant rappelé que la résilience aux ordinateurs quantiques restait essentielle pour sa sécurité. Ces déclarations interviennent alors que le débat autour de la résistance quantique du Bitcoin (BIP-360) refait surface.

👉 L'informatique quantique pourrait-elle faire tomber Bitcoin ?

Entrées solides pour les ETF Bitcoin

Les ETF Bitcoin du 16 mars ont enregistré 199,4 millions de dollars d’entrées nettes, menées par IBIT (139,4 M$) et FBTC (64,5 M$), avec une moyenne sur 7 jours de 87,7 millions. Ces flux positifs accompagnent la stratégie d’accumulation de Strategy et le regain d'intérêt institutionnel pour le Bitcoin.

OpenSea repousse le lancement du token SEA

Le PDG d’OpenSea, Devin Finzer, a annoncé le report du lancement du token SEA au-delà du 30 mars, invoquant des conditions de marché difficiles.

Changements chez Messari

The Block rapporte la démission du PDG de Messari et une vague de licenciements importants, marquant le virage stratégique de l’entreprise vers l’intelligence artificielle.

Les prévisions de Kiyosaki

Robert Kiyosaki a chiffré ses prévisions : selon lui, un an après le prochain krach majeur, le Bitcoin pourrait atteindre 750 000 dollars, l’Ethereum 95 000 dollars, l’or 35 000 dollars et l’argent 200 dollars.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.