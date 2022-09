OpenSea est désormais compatible avec la solution de scalabilité Optimism

Optimism rejoint cinq autres réseaux compatibles avec OpenSea : Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polygon (MATIC), Klatyn (KLAY) et Arbitrum. La plateforme de vente de tokens non fongibles (NFT) a souhaité la bienvenue aux « Optimists » sur Twitter :

1/ We’re excited to share that @optimismFND🔴 is officially live on OpenSea!

We can’t wait to welcome and support the community of Optimists 🎉https://t.co/L42YjGSlHn

— OpenSea (@opensea) September 27, 2022