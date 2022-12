OpenSea censure les artistes de Cuba pour se conformer aux lois des États-Unis

Des utilisateurs d'OpenSea en provenance de Cuba ont rapporté cette semaine que leurs comptes avaient été suspendus voire supprimés par la première plateforme de tokens non fongibles (NFT) au monde. C'est le cas de nombreux artistes, qui ont fait savoir leur mécontentement sur Twitter :

long time since we posted, unfortunate that this post needs to be this.@opensea has disabled our profile.

Not only do Cubans on the island, but those who have other nationalities have to endure censorship in web3 company.

Buying art from Cubans is not banned in the us embargo pic.twitter.com/7cccbmjNWR

— NFTcuba.ART 🇨🇺 (@nftcubaart) December 12, 2022