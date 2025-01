Ondo Finance, quelles perspectives après l'unlock massif ? Analyse de l'ONDO au 24 janvier 2025

Samedi 18 janvier, un jour marqué d'une pierre blanche dans le calendrier du projet Ondo Finance, environ 19,4 % de la supply devait être libéré à cette date, laissant les investisseurs anxieux d'une chute qui semblait toute indiquée. Pourtant, l'actif semble résilient suite à cet événement.

ONDO peut-il reprendre son ascension après la déblocage massif de ses tokens ?

Nous sommes le vendredi 24 janvier 2025 et le cours du ONDO évolue autour de 1,48 dollar.

Ondo Finance est un projet qui s’est imposé comme une référence majeure dans l’écosystème crypto, en grande partie grâce à sa collaboration étroite avec BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde. Le positionnement d’Ondo repose sur la tokenisation des actifs du monde réel (Real World Assets, RWA), un domaine en plein essor ces derniers mois, où le projet est reconnu comme l’un des leaders.

Ce domaine est particulièrement mis en avant par BlackRock, qui le considère comme l’un des principaux vecteurs de croissance pour les crypto-actifs. La tokenisation pourrait permettre l’intégration d’actifs traditionnels, tels que des obligations, des actions ou encore des biens immobiliers, au sein de protocoles de finance décentralisée. Cette approche ouvre la voie à des innovations techniques majeures dans le secteur de la finance moderne.

Sur les marchés dérivés, le sentiment envers le projet ONDO s'est révélé particulièrement pessimiste. Un record de frais de financement négatifs a été atteint aux alentours du 18 janvier, une date marquée par un important déblocage de tokens. Cet événement a entraîné une augmentation d'environ 60 % des intérêts ouverts, reflétant le biais des spéculateurs à ouvrir massivement des positions vendeuses.

Depuis cet événement, le marché a progressivement retrouvé un comportement plus équilibré. Les intérêts ouverts (Open Interest) ont diminué de 40 % et les frais de financement sont revenus à un niveau neutre. Cette correction semble avoir permis au marché de se purger de ses excès, offrant ainsi au token ONDO l'opportunité d'évoluer de manière plus organique et naturelle.

Le ONDO est 37ᵉ du classement par capitalisation de l'écosystème crypto, avec 4,75 milliards de dollars à son actif. Une position qui lui confère le titre de leader du secteur des RWA.

Paires avec Ondo Finance 24 heures 7 jours 1 mois ONDO/ USDT +9,20 % +21,90 % -7,70 % ONDO/ BTC +8,70 % +18,50 % -13,90 %

👉 Comment acheter facilement des cryptos en 2025 ?



ONDO bientôt libéré du mur vendeur journalier ?

Le graphique du token ONDO montre une évolution dans un range compris entre 1,10 et 1,60 dollar, une zone déjà travaillée au cours du second trimestre 2024 avant d’être réintégrée en fin d’année. Depuis le 18 janvier, l’actif fait face à une forte pression vendeuse autour de 1,50 dollar, chaque tentative de hausse étant systématiquement repoussée vers la zone médiane, située autour de 1,30 $.

Cependant, la tendance hebdomadaire demeure haussière, et les bandes de Bollinger restent ouvertes, suggérant que la volatilité pourrait encore jouer un rôle significatif à moyen terme. Cette phase de consolidation pourrait donc se résoudre favorablement avec un mouvement haussier, en cohérence avec la tendance dominante.

Cette hypothèse est appuyée par la moyenne mobile à 20 semaines, dont la pente ascendante reflète une dynamique positive. Actuellement située à proximité du support clé des 1,10 dollar, cette confluence renforce l’importance de cette zone comme un seuil critique. Un franchissement baissier de ce niveau invaliderait toutefois le scénario haussier.

Le token ONDO semble avoir bien résisté à l’impact du déblocage massif de tokens survenu le 18 janvier 2025. Plutôt que de subir une chute prolongée, l’actif affiche une consolidation saine dans une zone qu’il avait déjà travaillé par le passé. Cette phase de stabilisation témoigne de la résilience de l’actif et pourrait être interprétée comme une phase de réaccumulation.

La polarité de l’actif peut être définie autour de la clôture annuelle de 2024. Si les prix parviennent à s’installer durablement au-dessus de cette zone et à dépasser la résistance clé à 1,55 dollar, cela pourrait signaler un retournement haussier à court terme. Un tel franchissement pourrait libérer ONDO du range actuel et déclencher un mouvement vers son sommet historique de 2,14 dollars.

UT Tendance Invalidation (en dollar) Hebdomadaire Haussière 1,10 Journalière Baissière 1,55 4 heures Haussière 1,25

Graphique du cours de l'ONDO en journalier

En résumé, le token ONDO est résilient et, dans une consolidation saine, il travaille actuellement dans un range duquel il doit s'extirper pour envisager d'établir de nouveaux records. Au sud, la moyenne mobile à 20 semaines détermine le support qu'il faut sauvegarder pour conserver tout scénario haussier.

Alors, pensez-vous que le ONDO puisse déjà repartir vers un nouveau record de prix ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

