Nvidia en discussions pour garantir 250 milliards de dollars de financement à OpenAI

Nvidia serait en discussions pour apporter une garantie de financement pouvant atteindre 250 milliards de dollars à OpenAI. Le but ? Aider à louer une capacité de calcul massive.

Un projet à 500 milliards de dollars par Softbank, OpenAI et Nvidia

Nvidia est en discussions pour fournir une garantie de financement d’environ 250 milliards de dollars à OpenAI, dans le cadre d’un projet massif de data center, selon le Wall Street Journal.

Cette garantie aiderait le créateur de ChatGPT à louer un projet de 10 gigawatts que la filiale énergétique de SoftBank Group développe dans le sud de l’Ohio. Le projet devrait coûter au total plus de 500 milliards de dollars, puces comprises.

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Les négociations, qui en sont à un stade précoce selon Bloomberg, pourraient encore échouer ou voir leurs termes évoluer. La garantie de 250 milliards de dollars couvrirait la location du data center et son financement par dette.

Cela ne couvrirait pas les puces Nvidia installées à l’intérieur du centre. Sur ce point, Nvidia négocie séparément le financement des achats de puces d’OpenAI, à hauteur de 350 milliards de dollars supplémentaires.

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Gagnant-gagnant pour Nvidia et OpenAI ?

Pour OpenAI, cet accord constituerait un premier pas vers le contrôle de sa propre infrastructure plutôt que sa location auprès de Microsoft, Amazon et Oracle. Du côté de Nvidia, l’accord garantirait une demande pour ses puces pendant des années.

OpenAI est en discussions avancées depuis plusieurs semaines pour louer ce site de la Softbank. Elle n’est pas la seule sur le coup : sans surprise Anthropic, Microsoft et Google ont également fait part de leur intérêt, via des discussions avec le secrétaire au Commerce Howard Lutnick ces dernières semaines.

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Cet accord potentiel souligne une tendance de fond dans l’industrie de l’IA, qui n’est pas sans inquiéter certains observateurs. Les géants technologiques ont de plus en plus recours à la dette et aux marchés actions pour financer leurs infrastructures d’intelligence artificielle. Cette année, les dépenses du secteur devraient dépasser 700 milliards de dollars.

La course en avant ne semble cependant pas vouloir s’arrêter. OpenAI et Nvidia ont par ailleurs mis leurs différends de côté. Alors qu’un projet de rapprochement avait échoué en janvier dernier, cette nouvelle négociation montre bien l’envie des deux géants de créer des partenariats durables.

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Source : Bloomberg

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