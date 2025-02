Nvidia et inflation PCE : 2 baromètres décisifs pour la tendance de Bitcoin en cette fin de février

Alors que le cours du Bitcoin est en trading range depuis maintenant plus de 2 mois, 2 baromètres majeurs vont être publiés à la fin du mois et devraient agir sur la tendance de fin février du BTC. Notre analyste Vincent Ganne vous propose une analyse sur le sujet ainsi qu'un tour d'horizon graphique.

Résultats de Nvidia et inflation US PCE, deux temps forts fondamentaux pour fin février

Alors que l’indice S&P 500 est au contact de son record historique, la dernière semaine du mois de février voit la publication de 2 baromètres fondamentaux majeurs : les résultats financiers du géant Nvidia (baromètre du secteur de la tech et de l’IA US, 32% du S&P500) et la mise à jour du PCE, l’indice d’inflation favori de la FED et crucial pour envisager de reprendre cette année la baisse du taux d’intérêt des fonds fédéraux US.

Du fait des corrélations, l’impact sera aussi très fort sur le cours du Bitcoin.

L’action du géant Nvidia (3 400 milliards de dollars US de capitalisation boursière) avait été malmenée à la fin du mois de janvier suite au lancement de l’intelligence artificielle du chinois Deepseek.

Depuis cette date, le titre a rebondi avec une tendance haussière de fond qui reste haussière sur le plan technique, même si une configuration d’épuisement se dessine peu à peu.

Le jeudi 26 février, Nvidia publiera ses résultats financiers et les perspectives du groupe seront cruciales pour la suite de la tendance d’une action qui est le proxy du secteur de la tech US et plus particulièrement du compartiment de l’IA.

📈 Comment acheter des actions Nvidia (NVDA) ?

Nvidia est la seconde capitalisation boursière mondiale (troisième si l’on compte la place du GOLD) et une seule question se pose : le titre peut-il encore aller plus haut sur le plan technique et fondamental alors que le secteur de la technologie représente 32 % du S&P 500 ? Si oui, alors cela serait un facteur de soutien pour le BTC.

Graphique qui expose les bougies japonaises journalières de l’action Nvidia

Le vendredi 28 février, l’inflation US PCE est mise à jour au titre du mois de janvier (attention, le chiffre du 28 février porte sur le mois de janvier et non le mois de février). La FED a fait preuve d’intransigeance au mois de décembre dernier en se montrant assez pessimiste quant à la reprise de la désinflation US en 2025.

Selon elle, l’inflation nominale US et l’inflation sous-jacente US ne devraient pas descendre en-dessous du seuil des 2,5% cette année pour le PCE nominal et le PCE core.

📈 Quelles sont les meilleures plateformes de trading de perpetuals crypto ?

Tout l’enjeu pour l’inflation PCE du vendredi 28 février est de voir si la désinflation US va reprendre ou pas selon le PCE core. Si oui, alors le marché crypto en profitera.

Gardons bien à l'esprit que la FED exige une reprise de la désinflation pour baisser à nouveau le taux d’intérêt des fonds fédéraux et ainsi soutenir les actifs risqués en bourse.

Tableau qui expose le top 10 des actifs financiers du monde en terme de capitalisation boursière. Bitcoin joue dans la cour des grands

Essayez dYdX maintenant : le DEX préféré des traders crypto !

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Le cours du Bitcoin devrait quitter son trading range d'ici la fin du premier trimestre

Le trading range du cours du Bitcoin dure depuis plus de 2 mois et cette période latérale commence à épuiser les plus impatients. Pourtant, le cycle haussier annuel est très loin d’être terminé et il n’y a pas encore eu la phase de hausse exponentielle.

Le graphique ci-dessous en est une superbe illustration.

Vous aimez ce type de graphique ? Alors rejoignez-moi tous les jours sur Cryptoast Academy.

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

Graphique qui expose le cycle actuel de bitcoin avec une comparaison avec les 3 cycles passés en tenant compte du nombre de jours écoulés depuis le halving

Aevo : trader des cryptos pas encore sorties sur le marché

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital