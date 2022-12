Une nouvelle arnaque aux enchères menace les détenteurs de NFTs

S'il y a bien une activité qui ne cesse de se renouveler, c'est le hacking. De nouveaux types d'attaques voient le jour continuellement dans le Web3 et les hackers redoublent d'inventivité pour piéger les utilisateurs et leur subtiliser leurs fonds.

Une nouvelle arnaque vient de voir le jour et semble menacer les détenteurs de tokens non fongibles (NFT) et utilisateurs de la plateforme OpenSea. C'est Harpie, une société proposant des pare-feu contre les hacks, qui a révélé les détails de cette technique de piratage.

Hackers have been able to steal NFTs like magic with a little-known OpenSea feature. It's the newest hack, and multiple millions in Apes have been lost to it already.

— Harpie (@harpieio) December 22, 2022