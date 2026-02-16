Le développement des marchés prédictifs s’est imposé comme un phénomène très populaire au cours de l’année écoulée, au point de faire de leurs fondateurs les plus jeunes milliardaires du moment. Mais ne seraient-ils pas devenus trop dépendants des « personnes avec des opinions stupides » ?

Marchés prédictifs : une rentabilisation malsaine de la stupidité humaine ?

Vitalik Buterin apparaît bien souvent comme une sorte de phare tentant de garder un cap idéologique face aux nombreuses mutations du secteur. Et, dans le domaine, l'une des évolutions significatives de l'année écoulée réside sans aucun doute dans l'essor des marchés prédictifs.

Des plateformes comme Polymarket et Kalshi dont le fond de commerce consiste à proposer des paris sur à peu près tous les sujets possibles et (in)imaginables, jusqu'au retour de Jésus actuellement considéré comme plus probable qu'un Bitcoin à 100 000 dollars en février.

Une situation à l'origine d'une interrogation récemment émise par le cofondateur d'Ethereum sur l'état actuel de ce marché, considéré comme offrant « des volumes suffisamment élevés pour permettre de prendre des positions significatives et même d’en faire un métier à plein temps en tant que trader ».

Le problème ? Ce succès entraîne une orientation considérée comme « malsaine », avec une offre essentiellement addictive et immédiate incapable de s'inscrire sur le long terme ou d'apporter une véritable valeur informationnelle pour la société.

À mon avis, il n’y a rien de fondamentalement immoral à prendre de l’argent à des personnes ayant des opinions stupides, mais il y a tout de même quelque chose de fondamentalement « maudit » à trop en dépendre. Cela incite la plateforme à rechercher des traders aux opinions stupides, et à construire une marque publique et une communauté qui les encouragent pour attirer davantage de monde. Vitalik Buterin

Un instrument de couverture en remplacement des monnaies fiduciaires ?

Un point de vue d'autant plus significatif que Vitalik Buterin s'impose comme une partie prenante de l'évolution de ce secteur, suite à une participation financière significative lors d'un cycle de financement de la plateforme Polymarket, leader incontestée du secteur, au point d'avoir défendu l'existence d'une section de paris sur les conflits armés actuels en octobre dernier.

Une position qu'il semble revoir actuellement, face au risque de tomber dans le « corposlop », ce contenu de marque (corporate) médiocre et formaté uniquement destiné à générer des revenus. Car les marchés prédictifs pourraient servir des ambitions bien plus nobles, comme le fait de devenir des instruments de couverture généralisés.

Dans les faits, cela reviendrait à créer des indices de prix pour des opérations quotidiennes (loyer, nourriture...) séparés par régions du monde et de parier sur l'évolution de son prix. Ensuite, une IA pourrait calculer les besoins de chaque personne et construire un panier sur mesure en capacité de répondre à ce budget, en y ajoutant des données comme l'inflation.

Ainsi, nous n’aurions plus besoin de monnaie fiduciaire ! Les gens pourraient détenir des actions, de l’ETH ou tout autre actif pour faire croître leur richesse, et des parts personnalisées de marchés de prédiction lorsqu’ils souhaitent de la stabilité. Vitalik Buterin

Un moyen de construire la prochaine génération de la finance, bien loin des prédictions sans réel intérêt.

Source : Vitalik Buterin

