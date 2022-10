Non, Decentraland n’a pas que 38 utilisateurs actifs quotidiens

Un article récent, très partagé dans la cryptosphère, remettait en question le nombre d’utilisateurs actifs sur des projets du metaverse comme Decentraland ou The Sandbox. Mais les chiffres seraient en réalité faussés. On fait le point sur ce qui se trame vraiment du côté du metaverse.

Decentraland n’a pas que 38 utilisateurs actifs

Nos confrères de CoinDesk ont publié un article à charge contre le metaverse au cours du week-end, argumentant que les utilisateurs actifs sur les deux projets majeurs Decentraland et The Sandbox étaient dérisoires. De quoi susciter l’ire des communautés concernées, qui ont souhaité ces derniers jours clarifier les choses.

L’article citait des données de dAppRadar pour arriver à un chiffre de 38 utilisateurs pour Decentraland. C’est-à-dire les adresses de portefeuilles qui interagissent avec le smart contract du projet. Mais selon Decentraland, les données sont faussées, car seules certaines transactions sont prises en compte :

Lately, there has been a lot of misinformation on the number of active users of Decentraland. Some websites are tracking only specific smart contract transactions but reporting them as daily active users DAU, which is inaccurate. — Decentraland (@decentraland) October 7, 2022

Le compte Twitter de Decentraland a détaillé le nombre d’utilisateurs actifs mensuels (56 697), mais aussi le nombre d’utilisateurs qui interagiraient avec les différents smart contracts chaque jour : 1 074. Le projet rappelle également qu'au cours du mois de septembre, 161 événements ont été créés par la communauté, et 148 propositions ont été faites au sein de la DAO. Le site DCL Metrics tend à confirmer ces chiffres, avec 7 039 visiteurs uniques journaliers pour la semaine qui vient de s’écouler.

👉 Pour aller plus loin, retrouvez notre présentation du metaverse Decentraland (MANA)

Le développeur principal de Decentraland, Juan Cazala, a confirmé que ces données étaient erronées, et fourni un autre point d’accès pour vérifier les chiffres :

Nice journalisim @camlearnscrypto checking @DappRadar which tracks deprecated addresses and not even in the right network 🤡 there are +500 users concurrently right now (https://t.co/VIHS7SQXA4) and these are the addresses per network: https://t.co/MMd8NrjgjV. Coindesk quality 💩 https://t.co/JFslut1aVX — cazala (@juancazala) October 7, 2022

The Sandbox attirerait également plus d’utilisateurs

Pour The Sandbox, l’écart semble être encore plus grand. L’article de CoinDesk rapportait en effet que The Sandbox ne disposerait que de 522 utilisateurs actifs quotidiens.

Mais selon Sébastien Borget, le cofondateur du projet, il y aurait en réalité eu 20 à 30 000 utilisateurs actifs lors des événements spéciaux proposés dans l’univers virtuel. C’est en tout cas ce qu’il expliquait en juillet dernier, suite à un autre article :

Thanks Sebastien. Was quoting this article:https://t.co/L6V8NFmiaO — Justin Taylor  (@TheSmarmyBum) July 11, 2022

Par ailleurs, le nombre d’utilisateurs actifs mensuels de The Sandbox s’élèverait plutôt à 350 000 pour la saison 2. Cela fait grimper le nombre d’utilisateurs actifs journaliers à plus de 10 000.

👉 Retrouvez toutes les infos sur le metaverse The Sandbox

Comment expliquer cet écart ?

Comment expliquer alors de tels écarts de données ? Par plusieurs raisons. D’une part, il semblerait que les équipes de CoinDesk se soient concentrées sur des données du mauvais réseau pour Decentraland, comme l’a relevé Juan Cazala. De l’autre, l’article se base sur des utilisateurs qui interagissent avec les smart contracts de The Sandbox ou Decentraland.

Or cela ne prend pas en compte les utilisateurs qui visitent les univers virtuels mais n’effectuent pas de transactions. Un point pourtant soulevé dans l’article de CoinDesk :

« Les utilisateurs actifs journaliers compilés par DappRadar ne prennent pas en compte les personnes qui se connectent et se baladent sur une plateforme du metaverse, ou ceux qui se connectent brièvement pour un événement, par exemple une fashion week virtuelle. »

Doit-on alors juger que seuls les utilisateurs qui font usage de leurs wallets « comptent » ? C’est bien sûr sujet à débat. On retiendra donc qu’il faut garder une grande prudence lorsqu’il est question de chiffres et de blockchain.

👉 Besoin d'aller plus loin ? Metaverse : comprendre ces mondes virtuels basés sur la blockchain et les NFTs

Sources : DCL Metrics, Coindesk - Image : Decentraland via Twitter

