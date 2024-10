Investir Day revient au Carrousel du Louvre pour sa 6e édition

Le 26 novembre prochain, la 6e édition d'Investir Day se tiendra de nouveau au Carrousel du Louvre. Quel est le programme de cet évènement dédié à l'investissement ?

Investir Day se tiendra le 26 novembre prochain

Cette année encore, le Carrousel du Louvre accueillera l’évènement Investir Day le mardi 26 novembre prochain, de 9 h 30 à 22 h. Le temps d’une journée, les visiteurs pourront assister à 50 conférences et ateliers, dans le but de parfaire leurs connaissances en matière d’investissements individuels et gestion d’épargne, et ce, sur de nombreux secteurs :

L’évènement propose une série de 50 conférences, ateliers pratiques et sessions interactives visant à renforcer les connaissances des investisseurs sur les marchés financiers, les produits d’investissement, la gestion d’épargne, de l’assurance-vie, les cryptomonnaies… et proposera un décryptage des tendances émergentes.

Sur la journée, 5 500 participants sont attendus, ainsi que plus d’une centaine d’intervenants. Parmi eux, nous pouvons citer Delphine d’Amarzit, PDG d’Euronext Paris, ou bien François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. Côté crypto, Owen Simonin, PDG de Meria, David Prinçay, président de Binance France ou bien Sébastien Borget, co-fondateur de The Sandbox, ont par exemple confirmé leur présence.

Par ailleurs, l’organisation met en avant l’accessibilité des intervenants avec le public afin de faciliter des échanges :

Investir Day se distingue par la possibilité pour les participants d’échanger directement avec les dirigeants d’entreprises cotées, fonds d’investissement, asset management, banques, sociétés de crowdfunding, courtiers, acteurs des cryptomonnaies, économistes, plateformes d’investissement, CGPs [Conseillers en gestion de patrimoine, ndlr]…

Côté logistique, les conférences se dérouleront sur 2 scènes animées en continu, tandis que 3 salles seront dédiées aux ateliers.

Pour finir, la journée se clôturera par la soirée Investir Night, dès 18 h 30, avec une table ronde d’influenceurs ainsi qu’une masterclass de la rédaction d’Investir. De plus, un DJ animera un espace dans lequel il sera possible de faire du networking autour d’un verre.

Concernant les tarifs, cet évènement est gratuit, mais il faudra s’inscrire au préalable sur la page dédiée.

